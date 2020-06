Zumba-Kurs im Freien

Die Außenstelle Altheim der Volkshochschule Donau-Bussen startet am 29. Juni einen Kurs Zumba-Fitness im Freien (Kursnummer 2803.1). Der Kurs findet an fünf Abenden bei gutem Wetter montags von 19 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz in Altheim statt. Kursleiterin ist Berta Kacsó, die Gebühr beträgt 25 Euro. Zumba ist ein lateinamerikanisch inspiriertes Fitness-Dance-Workout. Schnelle und langsame Rhythmen, ein Musik-Mix aus Salsa, Cumbia oder Merengue werden auf der Basis von Aerobic kombiniert, um eine Balance von Muskelaufbau und Konditionsverbesserung zu erreichen. Zumba-Fitness soll ein Ganzkörpertraining für alle Altersstufen sein – egal, ob Tänzer oder Nichttänzer –, das nicht nur schweißtreibend ist, sondern vor allem Spaß machen soll. Die Teilnehmer sollten leichte Sportkleidung, feste Turnschuhe, Handtuch und ein Getränk mitbringen. Wer Zumba-Fitness kennenlernen möchte, kann am ersten Kursabend zu einer Schnupperstunde kommen.