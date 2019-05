Zum Münsterjubläum „Bilder des Heils“

700 Jahre nach seiner Einweihung wurde das Jubiläum des Heiligkreuztaler Münsters auf besondere Weise gefeiert: Mit einem Schauspiel ließ Pfarrer Heinrich-Maria Burkard die Geschichte des Zisterzienserinnenklosters aufleben.

Bereits in seiner Predigt im Rahmen des feierlichen Hochamts in der festlich beleuchteten Kirche erinnerte der zum Monsignore ernannte Geistliche an die wechselhafte Geschichte des Münsters und die damit verbundene Symbolik in der Überlieferung bildlicher Darstellungen: „Wir brauchen Bilder des Heils!“ Insbesondere auch durch das Wirken einzelner herausragender Äbtissinnen wurde die Klostergeschichte immer wieder durch eindringliche Beispiele wirkenden Glaubens geprägt. Mit den Worten Jesu Christi aus dem Matthäusevangelium „Kommt alle her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“, vermittelte Pfarrer Burkard, welche Kräfte auch in Zeiten des Schreckens und der Gewalt durch unbeirrbaren Glauben freigesetzt werden können.

Im Anschluss an das feierliche Hochamt fanden sich die Gottesdienstbesucher zu einem Stehempfang bei angeregter Unterhaltung in der Caféteria des Klosters ein. Das darauf folgende Mysterienspiel im Münster vermittelte bereits beim Betreten eine faszinierende Stimmung durch die in mystischem Blau ausgeleuchtete Kirche. Zu sphärischen Klängen führte der Geistliche als ein alter Beichtiger-Pater die wiederum zahlreichen Kirchenbesucher in einem „Spectaculum Sacrum“ – einem Heiligen Schauspiel – auf eine Zeitreise wechselvoller 700-jähriger Münster-Geschichte. Vermutlich auf den Tag genau, am 20. Mai 1319, wurde die Münsterkirche geweiht, das Kloster selbst blickt jedoch auf eine noch viel ältere Geschichte zurück.

Bereits im 12. Jahrhundert bestand im benachbarten Altheim eine klösterliche, aus einer Beginen-Gesellschaft hervorgegangene Institution. Durch den Erwerb des einstigen Lehensgutes Wazzirschaphen durch den Grafen Egon von Grüningen-Landau und seiner Schwester Hailwilgilde, der späteren ersten Äbtissin des Klosters, wurde der Grundstock zu dem nach einer Kreuzreliquie umbenannten Kloster Heiligkreuztal gelegt. So lässt der zum Päpstlichen Ehrenkaplan ernannte Pfarrer eben auch Hailwilgildis durch die szenische Lesung von Briefen zu Wort kommen und berichtet als Beichtiger-Pater von der Aufnahme des Klosters in den Zisterzienserorden. „Ihr pilgert heute nach Sanctae Kruzis Vallis und kommt von allen Orten her“, sagt der Pater zur andächtig und gespannt lauschenden Gemeinde, „und wir wollen ihm folgen, dem Jesus Christus, denn brauchst du nicht Liebe, kannst du nicht leben und kannst auch nicht froh sein!“

Durch den Zustrom der Frauen zur ursprünglich noch kleinen Kirche war diese zu eng geworden und es entstand bald der starke Wunsch, eine große Kirche zu bauen. In bewegenden Worten schrieb die Äbtissin Elisabeth von Stephein,„eine Frau mit Löwenkraft“, dem Abt Konrad von Enslingen einen Brief mit dem Wunsch nach einem Neubau der Klosterkirche. Nach dem Vorbild eines klassischen Mysterienspiels in Form eines Musiktheaters untermalte der Pfarrer das Schauspiel immer wieder mit eigenen Kompositionen, die er selbst auf der Gitarre begleitete.

Zu der Epoche des Neubaus der hochgotischen Klosterkirche lässt er den Beichtiger-Pater erzählen: „Es war eine schwierige und mühsame Zeit, als das Kloster gebaut wurde!“ Epidemien wie die Pest und die Spaltung der Kirche wirkten sich auch auf die Stimmung im Kloster aus: „Es gab Schwestern, die waren hochnäsig und wollten ihren Wein alleine trinken!“ Jedoch hatte der Einsatz der Äbtissin Anna Gremlichin eine Stiftung von 120 Saum Wein durch den Beichtiger zur Folge: „Sonst wären sie wohl verdurstet!“ Die Entwicklung des Klosters wurde besonders durch die Äbtissinnen Anna Gremlichin (1490 - 1521) und Veronika von Rietheim (1521 - 1551) nachhaltig geprägt. Die „kluge Frau Veronika“ förderte nicht nur die Künste: „Wegen der Piéta hat sie's dem Abt von Bebenhausen wohl gestecket!“ Veronika sorgte auch für den Anbau eines Heilkräutergartens, die Errichtung einer Apotheke und für die Anstellung eines „Medicus“ im Kloster.

Weitere schwere Zeiten mit Plünderungen durch die Schweden und Franzosen hat das Kloster überstanden und später war es die Äbtissin Catharina, die mit Entschlossenheit weiter für dessen Zukunft kämpfte. Seitdem, so erinnerte Monsignore Burkard als Beichtiger-Pater, haben Tausende von Menschen in Heiligkreuztal neuen Mut und neue Kraft gefunden.