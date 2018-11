Zeichen der Mahnung und der Hoffnung

Die Mahnung als gemeinsames Gedenken an die Vergangenheit und die Hoffnung auf weiterhin friedvolles Leben prägten die Feiern zum Volkstrauertag 2018 auf den Friedhöfen in Altheim und Heiligkreuztal. Gebete, Gesänge und Musik werteten die Feierstunden auf.

„Im November 2018 denkt man besonders an das Ende des ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, wenngleich der zweite noch viel grausamer war“ stellte Bürgermeister Martin Rude am Anfang seiner Ansprachen fest. Dennoch, da die Distanz immer größer und die Zahl der Zeitzeugen kleiner werde, nehme das Interesse ab, auch weil Erinnerungen verblassen. Gerade deshalb habe das gemeinsame Gedenken am Volkstrauertag den Sinn, die Ereignisse der Vergangenheit wieder ins Gedächtnis zu rufen, sie in ihrem historischen Zusammenhang zu verstehen und ihre Bedeutung in das heutige Zusammenleben einzuordnen.

Sieben Jahrzehnte Frieden in unserem Land dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Syrien, im Jemen und anderen Ländern Menschen auf Grund von Kriegen und Terror tagtäglich um ihr Leben und ihre Existenz bangen müssen. Nur so werde uns bewusst, wohin Vorurteile, Verblendung, Gewalt und Hass oder auch nur Gleichgültigkeit führen. „Es darf nicht sein, dass ein Politiker unserer Tage die Zeit des Dritten Reichs als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichne“ betonte Rude. Gegenüber dieser ungeheuren Aussage und Beleidigung sei es wichtig, für die Grundüberzeugung in unserem Land und die demokratische Staatsform einzutreten. Menschen- und Bürgerrechte jedes Einzelnen müssten im Vordergrund stehen, nicht besondere Denkweisen einzelner Gruppierungen. Ebenso gelte es, sich von vermehrt aufkeimenden nationalsozialistischen Tendenzen zu distanzieren und ihnen in aller Form entgegenzutreten. „Nur durch unser tägliches Tun in unserem Gemeinwesen, im Miteinander und Engagement, jeder in seinem Bereich, können wir zu einem friedvollen Zusammenleben beitragen.“

Als Zeichen des Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewalt, aber auch als Zeichen von Mahnung und Hoffnung legte Rude am Ehrenmal beider Friedhöfe je einen Ehrenkranz nieder.

Mit Gebeten und mahnenden Worten gedachten Pfarrer Heinrich-Maria Burkard und Josef Steinhart für die Kirche der Kriegsopfer, in Heiligkreuztal bereicherte der Münsterchor mit Kurt Zieger die Feierstunde, in Altheim der Liederkranz mit Melina Grabert. Beide Prozessionen wurden vom Musikverein Altheim mit Anja Kopf zu den Friedhöfen geleitet.