Wohnung ist nach einem Brand unbewohnbar

Ahmet und Dragica statt Willy und Hermine: Hoch- und Tiefdruckgebiete werden im neuen Jahr häufiger nichtdeutsche Namen tragen, wie der Nachrichtendienst epd berichtet.

Der Zusammenschluss „Neue deutsche Medienmacher*innen“ hat für 2021 insgesamt 14 Wetterpatenschaften gekauft und die Hochs und Tiefs mit migrantischen Namen versehen. Ziel der Kampagne „#Wetterberichtigung“ sei es, die Vielfalt in der Bevölkerung sichtbar zumachen, erklärte die Vorsitzende Ferda Ataman von den Neuen deutschen Medienmachern am Dienstag in Berlin.