Das Interesse war groß: Rund 100 Altheimer Bürger waren der Einladung des Biberacher Landratsamts gefolgt, das in einer Infoveranstaltung im Adlersaal über die geplante Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Gasthof Donautal Auskunft geben wollte. Anfang Juni hatte die Altheimer Dorfgaststätte ihre Türen für immer geschlossen. (Die SZ berichtete.) Kreissozialamtsleiter Hermann Kienle betonte: „Wir wollen einen offenen Umgang.“

Donautal-Inhaberin Karin Barsamian gab das Geschäft auf, unter anderem, weil sie keinen Nachfolger finden konnte. Zum 1. August beginnt nun der Mietvertrag, den Barsamian über eine Dauer von sechs Jahren mit dem Biberacher Landratsamt abgeschlossen hat. Dieses will in der ehemaligen Dorfgaststätte eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber einrichten.

Die ersten Personen werden vermutlich im Laufe des Septembers einziehen, erklärt Kienle. „Zuerst müssen aber noch ein paar kleine Dinge umgebaut werden.“ Beispielsweise soll im Erdgeschoss dort, wo sich derzeit der Ausschank befindet, eine Gemeinschaftsküche entstehen. „Eine zweite Küche ist im ersten Stock geplant, wo das Gasthaus seine Waschküche hatte“, sagt der Kreissozialamtsleiter aus Biberach.

30 bis 40 Bewerber im Monat

Die Unterkunft soll Platz für 30 bis 35 Asylbewerber bieten. Platz, der dringend gebraucht wird, wie Kienle den Bürgern im Adlersaal erklärte. Die Zahlen, die er vortrug, sprechen für sich: Bundesweit hat sich die Zahl der Asylbewerber, die jährlich in Deutschland ankommen und eine Unterkunft benötigen, im Vergleich zum Jahr 2013 um rund 60 Prozent erhöht. 13 Prozent der Bewerber teilt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Baden-Württemberg zu. Das sind 15000 bis 20000 Personen jährlich. Umgerechnet auf den Landkreis Biberach entspricht das 30 bis 40 Personen, die pro Monat untergebracht werden müssen.

Dennoch gibt es Ängste in der Bevölkerung. Über allem schwebt die Frage, ob ein kleiner Ort wie Altheim leisten kann, was gefordert wird. Altheims Bürgermeister Norbert Wäscher ist zuversichtlich: „Das sind Menschen wie wir, sie sprechen nur eine andere Sprache.“

Aber wie gehen Lehrer und Erzieher im Kindergarten mit den Sprachproblemen der Kinder um und um wie viele Kinder werden sie sich kümmern müssen? Wohnheimleiter Ernst Grassl antwortete, dass im Vorfeld geklärt werde, wer was leisten könne und wo die Kinder am besten reinpassten. „In der Schule richten wir erstmal eine Förderklasse ein, für die je nach Bedarf auch zusätzliche Lehrerstunden beantragt werden. Abhängig vom Sprachniveau kommen die Kinder dann nach einer gewissen Zeit in die Regelklassen.“

Große Sorge löst bei den Altheimern auch die Frage nach der Haftung aus. Wer zahlt, wenn beim Fußballspielen eine Fensterscheibe zu Bruch geht? Nicht das Landratsamt, wie Kienle klarstellte. „Wir können nicht für jeden einzelnen Asylbewerber haften.“ Zunächst würden die Eltern in einem solchen Fall zur Kasse gebeten, die mit ihren monatlichen Bezügen für den Schaden aufkommen müssten. Ein erwachsener Asylbewerber erhält 320 Euro im Monat. „Ich will da ganz ehrlich zu Ihnen sein und nichts beschönigen.“

Kienle und seine Kollegen, Wohnheimleiter Grassl und Sozialarbeiterin Carina Straub, können jedoch aus ihrer langjährigen Erfahrung schöpfen. „Probleme gibt es wirklich nur sehr selten“, erklärte Grassl, „am wenigsten in der unmittelbaren Nachbarschaft der Unterkünfte.“

Grassl und Straub betreuen bereits die Riedlinger Gemeinschaftsunterkunft am Vogelberg, die seit April von Asylbewerbern aus Pakistan, Syrien, Afghanistan, Nigeria und Ghana bewohnt wird. Auch für das Altheimer Donautal werden der Wohnheimleiter und die Sozialarbeiterin zuständig und direkte Ansprechpartner sowohl für die Asylbewerber als auch für die Bevölkerung sein. In Riedlingen gingen die Kinder der Bewohner inzwischen zur Schule, einige der jungen Männer besuchten das Fußballtraining des Sportvereins und alle lernten in den ehrenamtlich organisierten Sprachkursen Deutsch, wie Straub erzählte. Sie ermunterte auch die Altheimer Bürger, den Neuankömmlingen die Ankunft in einem fremden Land zu erleichtern: „Da reicht es schon, wenn sie eine Tasse Tee zusammen trinken.“