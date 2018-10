Wie aus Teig Dennete und Brezeln werden

Im Rahmen ihres Unterrichtsprojektes „Vom Korn zum Brot“ im Fach Sachunterricht machte die Klasse 3 der Grundschule Altheim einen Besuch in der Bäckerei Unger in Altheim.

Zuerst durften die Kinder schicke, weiße Bäckermützchen aufsetzen. Bäckermeister Oliver Unger und seine Frau hatten bereits Hefeteig für die Kinder vorbereitet. Jedes Kind durfte nun aus einer Kugel Teig einen runden Fladen formen, der in eine kleine Backform gelegt wurde. Mit Hilfe einer kleinen Apfelhautschälmaschine schälten die Schülerinnen und Schüler saftige Äpfel. Außerdem waren alle Zutaten für den Belag einer Rauchfleisch-Dennete bereitgestellt. Jedes Kind verteilte zunächst Schmand auf seinem Teig. Nun durfte der Belag gewählt werden: Entweder wurde der Teig mit Apfelstückchen oder mit Rauchfleischwürfelchen und kleinen Zwiebeln belegt. Darauf durften die Kinder noch ein wenig Zimtzucker oder Kümmel und Salz streuen.

Während des Backens konnten die Kinder aus einem weiteren Teigstück eine lange Schlange formen, die dann schwungvoll zu einer Brezel gedreht werden musste. Die Kinder gaben sich große Mühe und achteten darauf, dass alle Brezeln die gleiche Größe bekamen. Der Bäcker verfeinerte diese nun mit Lauge und Salz, bevor sie gebacken wurden.

Die angenehm duftenden Denneten und die lecker riechenden, warmen Brezeln wurden danach begeistert von den Kindern in Empfang genommen. Nach einem herzlichen Dank an Familie Unger durften die Drittklässler ihre Werke in Tüten verpackt mit nach Hause nehmen.