Wetterglocke hängt wieder

Die Wetterglocke des Münsters in Heiligkreuztal hängt wieder an ihrem Platz. Das Geläut musste saniert werden.

Am 20. August vorigen Jahres – just zur Bernhardsmesse des Landkreises – wurde das Wetterglöcklein vom Münster zu Heiligkreuztal abgenommen, nachdem diese dort seit 250 Jahren ihren Dienst verrichtet hatte. Sie war von der damaligen Äbtissin Josepha von Vivie angeschafft worden (Inschrift: ANNO MDCCL XX). Witterung und Sturm hatten dem Geläut stark zugesetzt, so dass kein sicherer Betrieb mehr möglich war. Nach Reparatur durch die Ulmer Firma Hörz wurde die Glocke diese Woche wieder auf dem Münster installiert. So erklingt nun fortan wieder das Wetterglöcklein vom Kloster Heiligkreuztal.