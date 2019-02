Westernlook im Martinssaal

Ideenreich ausgedacht und kreativ gestaltet, so entführte das Vorbereitungsteam der Kirchengemeinde Altheims Senioren in die Zeit des Wilden Westens. Vom Aufgang im Treppenhaus über den mit vielen Details stilgetreu ausgestalteten Martinssaal bis zum passenden Bühnenbild erlebten die Gäste einen Hauch von Westernromantik, der mit Altheims Geschehen vor Ort eine interessante Mischung einging.

„Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer,“ hallte es durch den Martinssaal, als alle Akteure auf der Bühne sich für den verdienten Applaus bedankten und zur allgemeinen Polonaise aufriefen. Doch zuvor sorgten vielfältige Ideen und deren unkomplizierte Ausführung für Staunen und Heiterkeit.

Mama „Liebliche Sonne“ hatte als Moderatorin ihre liebe Not mit ihrer Tochter „Leichte Feder“. Sie freute sich, in der Heimat zu sein, konnte viele alte Bekanne mit vertrauten Gesichtern sehen, während das junge Girl einfach kein Netz hatte. „Was tut man heutzutage ohne Netz?“ jammerte sie, doch schließlich konnte sie mit einiger Mühe wenigstens Bürgermeister Martin Rude ausfindig machen.

Die Gruppe der „Altheimer Linedancers“ legte daraufhin in stilechter Gewandung einen flotten Tanz aufs Parkett. Akkurate Schrittfolgen, heitere Gesichter, abwechslungsreiche Ausgestaltung der Tanzszenen zeigten auch bei den Akteuren die Freude am gemeinsamen Tanzen, vom Publikum mit viel Beifall bedacht.

Und dann, auf die Bitte: „Großer Geist, lass Hirn vom Himmel regnen“ kam auch „Kleiner Kolibri“ angeflogen. Mama „Liebliche Sonne“ hatte jetzt alle ihrer Töchter um sich, doch auch Kolibri katte kein Netz. „Fürs Joppen fehlen die Geschäfte, fürs Reiten die Pferde, doch Spurensuche könnte gut sein“ jammerte Kolibri, „Voraussetzung, es gibt in Altheim eine Landjugend.“

Der Geruch der Friedenspfeife war weit über die ersten Reihen der Besucher im Martinssaal zu spüren. Aber es sei ja auch Gras vom Österberg, was hierzulande geraucht werde, war zu hören. Doch das passe zu knackigen Kojoten, die eine für sie passable Frau suchten. Für Mama „Liebliche Sonne“ eine günstige Gelegenheit, ihre Schwestern ins rechte Licht zu rücken. So hatten „Brummender Bär“ oder „Heißer Hase“ die Qual der Wahl. Sowohl „Flache Flunder“ als auch „Reizbare Morgenröte“ wussten mit ihren Reizen nicht zu geizen, ganz zu schweigen von „Einäugiger Eule“ oder „Zündelndes Zebra.“ Doch als „sparsamer Schwob“ fällt auch nicht jeder Kojote auf weiblich-indianische Reize herein. Figurenreich tanzten drei Indianerpaare alsdann mit wechselnden Tanzszenen zu passender Musik um den Totempfahl.

„Sollte man im Ruhestand eigentlich nicht in den Wilden Westen auswandern?“ fragte sich „Fleißiges Weihrauchfass“. Finanziell wäre das doch viel besser: Man müsste dem Rude kein Wasser und dem Landkreis keine Müllgebühr bezahlen, das kleine Zelt wäre mit Schaffellen ausgestattet, die man nun hinausschütteln muss, und einmal in der Woche würde man die große gusseiserne Kachel über dem offenenen Feuer füllen, aus der man die ganze Woche über sein Essen holen könnte. „Wenns gegen Wochenende knapper wird, dann nimmt man auch selber ab.“ Ihr Mann geht jeden Morgen auf die Jagd („Des isch ao schee“), doch heimgebracht habe er noch nie etwas. So kann Ruhe auch zur Langeweile umschlagen. Nur gut, dass die sanftmütige Saguara des Weges kommt. Sie stellt die Verbindung zur Altheimer Heimat her, bei der an Dreikönig einer gefehlt hat und auch der Kirchturmzeiger nicht mehr richtig geht. Doch wenn die Zeit eines VW-Käfers abgelaufen sei, gelte die indianische Weisheit: „Steig vom Pferd, wenn du merkst, dass es unter dir stirbt.“ Ob man einen Pool bei Haus mit Feuerwasser füllen soll, ob die Erdbeerbowle beim Fahrradausfliug des Gemeinderats so ganz das Richtige war und wer den Feuerwehreinsatz bezahlt, um eine Katze nach zwei Tagen vom Dach zu holen, das waren Themen, die auch im Wilden Westen heimatverbunden wirkten.