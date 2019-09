Weniger Pflaster, mehr Grün

Die Arbeiten auf dem ehemaligen Fabrikareal Haid in Altheim schreiten voran. Die Erschließungsstraße für das Wohngebiet „Bei den Birklen II“ ist fertiggestellt, nun soll die Asphaltfläche im Bereich der großen Wendeplatte optisch aufgewertet werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erschließungsarbeiten auf dem künftigen Baugelände der Gemeinde gab Bürgermeister Martin Rude einen kurzgefassten Sachstandsbericht. Die Randeinfassungen entlang der Straße und die Einlaufschächte sind gesetzt, die Parkplätze entlang der Straße und der innere Kreis der Wendeplatte abgegrenzt. Derzeit wird das Kiesplanum im Bereich der Erschließungsstraße hergestellt, damit der Belag aufgebracht werden kann.

Beim jüngsten Baustellentermin kam die Frage auf, ob aus gestalterischen Aspekten die Asphaltfläche im Bereich der Wendeplatte nochmals optisch unterteilt und damit aufgewertet werden könnte und sollte. Die an sich beträchtliche Größe der Wendeplatte brachte ein Gemeinderatsmitglied in die Diskussion. Der Radius, so Rude in seiner Antwort, müsse so groß sein, dass Großfahrzeuge, wie etwa bei der Müllabfuhr, problemlos durchfahren können ohne wenden zu müssen.

In Verbindung mit dem Ingenieurbüro Schwörer und in Absprache mit den Mitarbeitern des Bauhofs soll im Bereich der Wendeplatte im inneren Kreis ein großkroniger Laubbaum gesetzt und eine Sitzbank aufgestellt werden. „Damit wäre eine Art Platzcharakter angestrebt“ war im Gremium zu hören. Auf der verbleibenden Fläche ist zunächst Rasen vorgesehen. Die drei Pflanzbeete im Bereich der Parkplätze sollen jeweils mit einem Baum und Stauden bepflanzt werden. Für die Bäume sind Stadtbirnen im Gespräch, die Stauden könnte man sich wie bei der Straße „Auf dem Bürgle“ vorstellen.

Die Reduzierung der Asphaltfläche fand in der Diskussion im Gemeinderat durchweg positive Resonnanz. Man könnte auch daran denken, eine Großpflasterzeile einzubauen, ähnlich wie in der Donaustraße, problem begehbar, für Gehhilfen jeglicher Art geeignet. Diese Ausgestaltung als Pflasterung, so wurde jedoch vermutet, könnte eine gewisse Geräuschkulisse nach sich ziehen. Dem gegenüber wurde argumentiert, dass in diesem Wohnbereich nach Beendigung der Bauzeit kein wesentlicher Verkehr und wohl kaum Schwerlastverkehr zu befürchten sei. Die Mehrkosten für die zusätzliche Begrünung bezifferte Rude auf rund 3500 Euro. Doch das sei bei der gesamten Bausumme zu verkraften.

Einstimmig genehmigte der Gemeinderat das Vorgehen, die Asphaltfläche entsprechend dem Vorschlag des Ingenieurbüros Schwörer zu reduzieren und die vorgesehene Bepflanzung vorzunehmen. Danach wurden zwei Baugesuchen das notwendige Einvernehmen erteilt als Beweis, dass Altheim eine in vielen Bereichen lebenswerte Gemeinde darstelle.