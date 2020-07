Eine 16-Jährige ist am Mittwochvormittag in der Nähe des Aalener Hauptbahnhofs durch einen Stromschlag gestorben. Die Jugendliche kletterte im Bereich der Hochbrücke an der Alten Heidenheimer Straße auf den Container eines dort abgestellten Güterwaggons. Der Notarzt konnte laut Polizeibericht nur noch den Tod der 16-Jährigen feststellen.

Der Zugverkehr musste für polizeiliche Ermittlungen sowie die Bergung der Leiche komplett eingestellt werden.