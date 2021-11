Weder „Hilfspriester“ noch „Ausputzer“

Ein allzu funktionales Amtsverständnis, ihre Rolle als vermeintlicher „Hilfspriester“ oder ein durch den Missbrauchsskandal hervorgerufener Vertrauensverlust der Kirche, mit dem auch sie konfrontiert sind: All dies beschäftigt die rund 300 Ständigen Diakone in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in ihrem alltäglichen Dienst. Bei ihrem Diakonentag im Kloster Heiligkreuztal hatten sie nun Gelegenheit zum Austausch untereinander und mit Bischof Dr. Gebhard Fürst.

„Aus Ihrer alltäglichen Erfahrung, aus Ihrem Dienst bringen Sie die Not der Armen und Ausgegrenzten mit Ihrem Gesicht in die Feier der Eucharistie hinein. Und Sie nehmen aus der Feier der Eucharistie die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes zu den Menschen in dem sich hingebenden Christus wieder mit in die andere Dimension Ihres Dienstes“, wandte sich Bischof Fürst in Heiligkreuztal an die Diakone. Im Dienst des Diakons verbinde sich die sozial-diakonische, karitative Arbeit, also der Dienst an Hilfsbedürftigen, mit der Liturgie, dem gottesdienstlichen Geschehen. Schon vom Wort her weise „Diakon“ auf Jesus Christus hin. „Diakone repräsentieren Jesus Christus in seiner Diakonia, das heißt in seinem demütigen, ,dien-mutigen’ Dienst an den Menschen“, erklärte Fürst.

Erik Thouet, Bischöflicher Beauftragter für die Ausbildung zum Diakonat, erinnerte an den evangelischen Diakoniepionier Wilhelm Löhe (1808 bis 1872), der gesagt hat: „Alle Diakonie geht vom Altar aus.“ Das Bewusstsein für diese enge Verbindung sei nicht selbstverständlich und müsse immer wieder neu errungen werden, sagte Thouet.

Der Diakonentag gilt als ein wichtiger Ort der Begegnung und gegenseitigen Bestärkung. Nachdem dieses jährliche Treffen im vergangenen Jahr corona-bedingt ausgefallen war, lag diesmal ein Schwerpunkt auf dem offenen Austausch unter den Diakonen und mit dem Bischof. Einzelne Diakone und der Diakonenrat der Diözese stellten ihre Arbeit vor. Begrüßt wurde auch Domkapitular Holger Winterholer als neuer Verantwortlicher für die pastoralen Dienste der Diözese. Thomas Nixdorf, Bischöflicher Beauftragter für die Personalführung der Diakone, nahm Bezug auf Strömungen in der Kirche, auch im Verständnis des kirchlichen Amts, die Gefahr laufen, auseinanderzudriften.

Was treibt die rund 300 Ständigen Diakone in der Diözese Rottenburg-Stuttgart um? Welche Fragen bewegen sie? Unbehagen und Sorge bereitet etwa ein allzu funktionales Amtsverständnis – Funktionäre gebe es schon genug. Der Diakon zeichne sich ja nicht dadurch aus, was er mache, sondern was er sei. Nach den Worten des Bischofs reicht es deshalb auch nicht aus, die verschiedenen Dienste und Ämter einfach nur professionalisieren zu wollen und Menschen zu „perfekten Machern“ ihres Auftrags zu qualifizieren. Sondern es gelte, zunächst einmal ihre Berufung zu sehen, die sich bei Diakonen in der Weihe besonders manifestiere.

In ihrem Selbstverständnis angefragt fühlen sich Diakone auch, wenn sie bisweilen als „Hilfspriester“ oder „Ausputzer“ gesehen würden oder aber, wenn das Weiheamt infrage gestellt werde. Zur Sprache kamen auch der durch den Missbrauchsskandal verursachte Vertrauensverlust der Kirche, mit dem auch Diakone in ihrer Arbeit konfrontiert sind und dem sie letztlich „nur“ mit guten Taten und gutem Verhalten begegnen könnten, sowie Fragen der Prävention. Außerdem ging es um die Frage, ob die Kirche in Deutschland nicht zu „innenkonzentriert“ sei, sich gar von der Weltkirche abkapsele und damit die Chancen und Möglichkeiten, die die Kirche als Global Player bei der Lösung globaler Herausforderungen habe, ungenutzt lasse.

In der abschließenden Eucharistiefeier dankte der Bischof den Diakonen „für Ihr Lebens- und Glaubenszeugnis, für Ihr vielfältiges Engagement, für Ihren geistlichen Dienst und menschlichen Dienst ganz konkret und Ihr Gebet“. Durch ihren Dienst seien sie „in besonderer Weise ein Empfehlungsschreiben für eine diakonische Kirche“, sagte Fürst und schloss dabei die Ehefrauen der Diakone ausdrücklich mit ein.