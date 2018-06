Wäscher bekommt Landesfeuerwehrmedaille verliehen

In der Jahreshauptversammlung der Altheimer Feuerwehr sind mehrere Kameraden geehrt, ernannt und befördert worden. Dem scheidenen Bürgermeister Norbert Wäscher verlieh Berthold Riedlinger vom Kreisfeuerwehrverband die Landesfeuerwehrmedaille in Silber.

Am Freitag, 16. April, brannte im Feuerwehrgerätehaus in Altheim noch lange Licht. An diesem Abend fand die Jahreshauptversammlung statt, welche von Kommandant Bernd Wiedmann in gewohnt souveräner Weise begonnen wurde. Der Kommandant begrüsste zunächst alle Gäste, darunter Bürgermeister Wäscher und Herrn Hauptamtsleiter Martin Rude sowie vom Kreisfeuerwehrverband Biberach Berthold Rieger. In seinem Bericht streifte er die jährlichen Einsätze, die sonstigen ehrenamtlichen Tätigkeiten innerhalb der Gemeinde aber auch die kameradschaftlichen Veranstaltungen. Der Kommandant konnte auf ein sehr abwechslungsreiches aber auch spannendes Jahr zurückblicken. In den anschließenden Berichten bescheinigten auch die restlichen Ausschussmitglieder, dass die Feuerwehr Altheim auf einem sehr guten und zukunftsorientierten Weg ist. So greifen im Feuerwehrgerätehaus die EDV-technischen Errungenschaften, zusammen mit der kreisweiten Feuerwehrverwaltungssoftware aber auch die Jugendfeuerwehr verzeichnet weiterhin positive Bilanzen und bietet für Kinder ab zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Programm.

Nach der Entlastung des Ausschusses dankte Bürgermeister Wäscher für die ehrenamtliche Arbeit zum Schutz der Gemeindemitglieder in Altheim und richtete in seiner letzten Rede in dieser Runde den Blick zurück und seine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kommandanten. Man merkte Wäscher an, dass ihm der Abschied – nach 16 Jahren Oberhaupt der Feuerwehren in Altheim – sichtlich schwer fiel. Deshalb freute er sich umso mehr, als er überraschenderweise und auf Antrag der Feuerwehr Altheim durch Berthold Rieger vom Kreisfeuerwehrverband Biberach mit der Landesfeuerwehrmedaille in Silber ausgezeichnet wurde. Das Innenministerium in Baden-Württemberg würdigte hiermit die Verdienste von Bürgermeister Wäscher zum Wohl der Feuerwehren in Altheim und Heiligkreuztal sowie zum Schutz der Bürger in der Gemeinde.

Im Anschluss fanden die Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen der aktiven Kameraden statt. Das Feuerwehrgerätehaus reichte als Kulisse für das Gemeinschaftsfoto aller Betroffenen fast nicht mehr aus, was nochmals das Engagement der Feuerwehrmänner in Altheim unterstrich. Mit einem letzten „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“ verabschiedete sich Wäscher und übergab an seinen Nachfolger Martin Rude. Er hofft weiterhin auf eine gute und von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.