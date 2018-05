Von Tulpen, Mai und Frühlingsluft

Ein abwechslungsreiches Programm hat der Liederkranz Altheim für sein Jahreskonzert am Vorabend des Muttertages zusammengestellt. Umrahmt von Instrumentalgruppen stand der Gesang im Mittelpunkt der zweieinhalb Stunden musikalischer Darbietungen: Kinder der Grundschule Altheim ergänzten die Vorträge des Männerchors, dazu eine Violingruppe und das Gitarrenensemble der Conrad-Graf-Musikschule. Vier Mitglieder des Liederkranzes wurden für ihr langjähriges Dabeisein geehrt (Bericht folgt).

In der stimmungsarmen Turn- und Festhalle verbreiteten die Blumensträußchen auf den Tischen, das Buchenlaub und die großen Fliederbünde rechts und links der Bühne doch etwas frühlingshaftes Flair. Zahlreich waren die Gäste erschienen und schwungvoll begannen die Männer des Liederkranzes mit ihrem Teil des Programms: „Diese Welt ist voller Sonnenschein!“ und „Lasst uns ein Stündlein lustig sein!“

Kompetente, neue Dirigentin

Der erste Vorsitzende Hans-Werner Münch begrüßte mit dem Motto des Abends: Lachen und Fröhlichkeit, Singen und Musik. Er sprach auch von der schwierigen Aufgabe, vor der im vergangenen Jahr der Chor gestanden habe: Die Chorleiterstelle musste neu besetzt werden. Mit Melina Grabert hätten sie eine „junge, sympathische und kompetente“ Dirigentin gefunden. Nun stünde ihr erstes gemeinsames Konzert an. Auch die Klavierbegleitung war neu; Ruth Seethaler aus Unterstadion übernahm den großen Part, Lea Rieger aus Altheim debütierte mit der Begleitung der Zugabe.

Vom Mai, von Tulpen und der Frühlingsluft sangen die Männer in ihrem zweiten Teil. Abwechslungsreich in Rhythmus, Lautstärke und Tempo präsentierten sie die anspruchsvollen und eher unbekannten „Irischen Liebesgeschichten“ von Hilger Schaleen. Ein Solo und die Begleitung von zwei Violinen – getragen und nachdenklich stimmend – enthielt ihr „Zieh in die Welt“ von Walter Höfling. Den Abschluss machten sie mit einem Schubert-Lied und dem Schlager „Irgendwo auf der Welt“.

Der Chor der Grundschule unter der Leitung von Renate Bechtle, ergänzt durch die Orff-Gruppe der Schule, brachte Schwung und Tempo in die Halle. Ohne Lampenfieber, frisch und gute Laune verbreitend, traten die etwa 30 Acht- bis Zehnjährigen auf. Untermalt mit passenden Bewegungen, den Orff’schen Instrumenten, Trommeln und bunten Plastikstäben – sie wurden mit Schmackes auf die Oberschenkel geschlagen und erzeugten dadurch trommelähnliche Töne – zeigten die Schüler ihr Können und ihren Spaß an der Musik. Großer Applaus verabschiedete sie nach einer Zugabe.

Zwei Jungen, sieben Mädchen und ein Mann – Violin-Schüler von Melina Grabert, die am Klavier begleitete – gestalteten eine Premiere beim Jahreskonzert: der Auftritt einer Geigen-Gruppe. Mit wechselnden Solopartien spielten sie Variationen von Kinderliedern. Eine Möglichkeit war ihnen somit geboten, das erworbene und hart erarbeitete Können der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Eine weitere Besonderheit des Abends: zwei Auftritte des Gitarrenensembles der Conrad-Graf-Musikschule. Gitarren-Lehrerin Heidi Schiller und fünf ihrer schon weit ausgebildeten Schülerinnen brachten mit Antonio Vivaldis Gitarrenkonzert in D-Dur Barockmusik in die Festhalle. Konzentriertes Spielen und nahezu atemloses Lauschen: Irische Lieder, traditionell und in klassischer Bearbeitung. Eine ganz besondere Stimmung herrschte während ihres Auftritts. Und Ruth Seethaler begeisterte durch ihr Solo am Klavier: Arabesque von Claude Debussy.

Ein kontrastreicher, vielseitiger Konzertabend aus Chor- und Instrumentalmusik, Volksliedhaftem und Klassischem, populären Liedern und eher unbekannten, jungen und erwachsenen Stimmen, sanft Melancholischem und laut Pfiffigem – ein Zeichen des harmonischen Miteinanders.