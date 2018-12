Vier Einbrüche in Altheim

Viermal haben Einbrecher am Donnerstag in Altheim zugeschlagen.

Gegen 18 Uhr sah ein Bewohner in der Silcherstraße die Einbruchspuren: Ein Unbekannter hatte an seinem Haus ein Fenster aufgebrochen und war ins Innere gestiegen. Der Einbrecher suchte im Schlafzimmer nach Brauchbarem. Er fand Schmuck und nahm ihn als Beute mit. Eine Stunde später, gegen 19 Uhr, bemerkten zwei Bewohner im Egelsee, dass Unbekannte in ihre Häuser eingebrochen waren. Die Täter hatten Fenster mit Gewalt geöffnet und waren so ins Innere gekommen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubläden. In einem Haus fanden sie ein Sparbuch, in dem anderen nahmen sie Schmuck mit. Gegen 20 Uhr musste ein Bewohner im Vogelsangweg feststellen, dass ein Unbekannter sein Haus durchwühlt hatte. Der Einbrecher war hineingekommen, weil er ein Fenster aufgebrochen hatte. Er durchscuhte sämtliche Schränke und fand eine Armbanduhr.

Spezialisten der Riedlinger Polizei (Telefon 07371/9380) haben an allen Tatorten die Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise auf die Täter. Die Beamten überprüfen dabei auch, ob es sich um ein und dieselben Täter handelt, die die Einbrüche begangen haben.

Vor allem in der dunkle Jahreszeit schlagen die Einbrecher zu, so die Erfahrung der Polizei. Dennoch kann jeder etwas tun, um sich vor den Einbrüchen zu schützen. Dazu gibt die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.