Viele bunte Batik-Shirts

Die KLJB hat als ersten Programmpunkt der Altheimer Ferienangebote Jugendliche auf das Open Air-Gelände eingeladen, um farbige Batik-T-Shirts als Einstimmung auf das Festival herzustellen. 17 Mädchen und Buben sind der Einladung gefolgt.

Zusammen mit drei weiteren Betreuern haben Eva-Maria Heiß, Sabrina Hecht und Lena Sautter die 17 Buben und Mädchen um sich geschart. In zwei Gruppen aufgeteilt, ließ sich leichter arbeiten.

Während eine Gruppe sich zunächst mit Rätselspielen und Völkerball beschäftigte, machten sich die anderen Jugendlichen daran, auf den mitgebrachten weißen T-Shirts mit Schnüren ein Muster einzubinden. Möglichst kreisförmig sollte es sein.

Danach galt es, die gewünschte Farbe auszuwählen. Verschiedene Blautöne sowie grün, rot und orange standen zur Wahl. Es wurden ausschließlich Textilfarben verwendet. Bis die T-Shirt eingefärbt waren, brauchte es eine gewisse Zeit, danach galt es, die Farben auszuwaschen.

Auf dem weiten Gelände konnte teilweise im Zelt gearbeitet werden, der Wassertrog hingegen befand sich an ganz anderer Stelle. Wenn auch das Werden des Kunstwerks samt den Phasen des Trocknens gewisse Wartezeiten in sich barg, freute sich am Schluss jeder über sein persönlich gestaltetes Ergebnis.