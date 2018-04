VHS bietet Babytragekurs an

Einen Babytragekurs veranstaltet die Volkshochschule am Montag, 23. April, von 19 bis 21.30 Uhr im Altheimer Kindergarten, Goethestraße 32. Babys sehnen sich von Geburt an nach Hautkontakt, Körpernähe und Wärme. Das Tragetuch bietet eine Möglichkeit, diesen Bedürfnissen auf natürliche Art und Weise gerecht zu werden. Die Teilnehmerinnen erlernen unterschiedliche Tragetechniken, die im Laufe des ersten Lebensjahres angewandt werden können. Das Angebot richtet sich an schwangere Frauen und Mütter mit Kindern im Alter bis zu fünf Monaten. Die Leitung hat Michaela Eisele. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro.