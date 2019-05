UV-Anlage gegen Keime

Mit dem Einbau einer UV-Anlage für die Pumpstation „Zaunwiesen“ in Waldhausen sollen Verkeimungen des Trinkwassers beseitigt und zugleich künftige Verkeimungen vermieden werden. Die Einbindung in das Ertinger Prozessleitsytem ist im Rahmen der Generalsanierung in den kommenden Jahren vorgesehen.

Bereits im November 2018 hat der Gemeinderat Altheim beschlossen, eine UV-Anlage für die Pumpstation „Zaunwiesen“ in Waldhausen zu beschaffen. Verkeimungen des Trinkwassers sollen damit beseitigt, künftige Verkeimungen vermieden werden. Die Unterlagen für die Beschaffung und den Einbau dieser Anlage wurden vom Ingenieurbüro Schwörer Altheim im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung an fünf Firmen versandt. Den Zuschlag erhielt Firma Hydro-Elekrtik aus Ravensburg zum Angebotspreis von rund 78 000 Euro.

Mit dem Einbau dieser UV-Anlage sind verschiedene Faktoren verbunden. Dazu zählt die Einbindung der UV-Anlagensteuerung mit allen erforderlichen Signalübergaben auf das bestehende Endress&Hauser Datenregistriergerät ebenso wie alle Meldungen von Störungen auf das bestehende Telenot-Gerät. Ferner gibt es nun die Realisierung einer vom Wasserstand des HB Binzwangen abhängigen Pumpensteuerung, was bisher nur durch eine Zeituhr möglich war. Dazu kommt der Einbau einer Hochwassermeldung für den Rohrkeller mit Aufschaltung ebenfalls auf das Telenot-Gerät. Schließlich beinhaltet das Gesamtpaket die Schaffung einer Notstrom-Einspeisemöglichkeit.

Die Kostenschätzung betrug 80 000 Euro. Für die zuwendungsfähigen Ausgaben von rund 78 500 Euro erhält die Gemeinde auf Grund eines Bescheids des Regierungspräsidiums Tübingen einen Förderzuschuss von 62 900 Euro. Das Ingenieurbüro Schwörer hat die eingegangenen Angebote der angeschriebenen Firmen geprüft und dem Gemeinderat vorgeschlagen, der Zuschlag an Firma Hydro-Elektrik Ravensburg als dem preisgünstigsten Bieter zum Angebotspreis von rund 78 000 Euro zu vergeben. Diesen Vorschlag hat der Gemeinderat voll akzeptiert.

Von der ursprünglichen Maßnahme wurde eine Fernwirkunterstation zur Einbindung in das Ertinger Prozessleitsystem zunächst ausgeklammert. Zum einen würde dies eine Verteurung um weitere 15 000 Euro betragen, zum anderen hält das Ingenieurbüro Schwörer es für sinnvoller, die Leitsystemaufschaltung im Rahmen der anstehenden Generalsanierung der Pumpstation vorzunehmen. Dies wird in den kommenden Jahren erfolgen. Auch dieser Argumentation hat sich der Gemeinderat angeschlossen.