Unterwegs im Auftrag des Herrn nach Krakau

Unterwegs im Auftrag des Herrn: 190 französische Jugendliche haben auf ihrem Weg zum Weltjugendtag der katholischen Kirche in Krakau am Dienstagnacht in Heiligkreuztal gecampt.

Am Mittwochmorgen beim Aufbruch lag eine Festivalatmosphäre in der Luft. Auf dem weitläufigen Gelände des Klosters wurden die vielen kleine Zelte abgebaut; junge Frauen und Männer packten ihr Habe in ihre Rucksäcke; die zum Teil bemalten Autos standen wie auf der Perlenschnur aufgereiht am Rand des Geländes. Doch die 190 Jugendlichen waren nicht auf dem Weg zu einem Open-Air, sondern zum Weltjugendtag mit Papst Franziskus. Der findet vom 26. bis 31. Juli in Krakau statt.

Die 190 jungen Frauen und Männer kommen aus ganz Frankreich, erzählt Côme de Balincourt, einer der Organisatoren dieser Fahrt. Die meisten sind gläubig und in der Kirche aktiv , aber einige genießen einfach die große Gemeinschaft von jungen Leuten aus aller Herren Länder. Auch die Präsenz des Papstes spiele eine große Rolle und verleihe der Fahrt eine zusätzliche Attraktivität. Diese wird von der Diözese Toulon organisiert, wie der geistliche Begleiter der Gruppe, Pfarrer Marc de Saint-Sernin erzählt. 2011, vor dem Weltjugendtag in Madrid, wurde in Frankreich ein Verein gegründet, der diese Pilgerfahrt organisiert. Sogar in Rio de Janeiro waren sie das letzte Mal mit dabei. Allerdings verlief die Reise da ganz einfach – per Flugzeug.

Nach Krakau sind sie mit Privatautos unterwegs. Morgens wird das Übernachtungsziel kommuniziert, abends trifft man sich dort wieder. Und jedes Auto fährt in seinem eigenen Tempo. Die nächsten Ziele sind Nürnberg, Prag und dann Warschau. Allerdings ist nicht sicher, ob alle Autos diese lange Strecke überstehen. Bereits jetzt sind drei Autos liegengeblieben. Eines, so die Hoffnung, kann noch repariert werden. Bei den anderen beiden sind die Passagiere bereits umgestiegen.

Dass sie gerade in Heiligkreuztal Station machen, war eher Zufall. Die Organisatoren hatten sich im BDKJ-Büro in Wernau gemeldet, das sie dann nach Heiligkreuztal verwiesen hat. Die Teilnehmer zeigen sich von dem Aufenthalt auf dem Klostergelände sehr angetan: Das sei das erste Mal, dass sie so viel Platz haben und alle gemeinsam auf einer großen Wiese campen können. Dass dort auch noch moderne Sanitäranlagen zu finden sind, ist ein zusätzliches Plus. Und auch Verständigungsschwierigkeiten gab es keine, denn der Hausleiter in Heiligkreuztal, Luc Brouilly, ist Franzose.