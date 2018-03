In Altheim ist am Wochenende ein Unbekannter nach einem Unfall geflüchtet. Laut der Polizei muss sich der Unfall zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ereignet haben. In dieser Zeit stand auf einem Parkplatz Am Nonnenfriedhof ein Audi. Den rammte ein Unbekannter. Trotz des Schadens von rund 3000 Euro fuhr der Verursacher weg. Hinweise nimmt die Riedlinger Polizei, Telefon 07371/9380, entgegen.