Unbekannte fällen Maibaum in Binzwangen

Mehrere Täter haben in der Nacht auf den 1. Mai in Binzwangen einen privaten Maibaum umgesägt. Der fallende Baum verfehlte nur knapp ein geparktes Auto. Dieses Verhalten überspanne eindeutig den Bogen des Erlaubten, so das Polizeipräsidium Ulm in seiner Pressemitteilung. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt in der Sache wegen Sachbeschädigung. Von Einzelfällen abgesehen zieht das Polizeipräsidium Ulm eine „bedingt positive Zwischenbilanz“ aus der diesjährigen Walpurgisnacht.