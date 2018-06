Unbekümmert um die Welt

Bei strahlendem Wetter feierten die vier Gruppen des Altheimer Kindergartens „Kleiner Biber“ ihr Sommerfest. Jede Gruppe hatte eine kleine Vorführung eingeübt, eine Tombola war mit vielen Preisen gut bestückt, und das Gelände um den Kindergarten lud zu Gesprächen und zum Verweilen ein.

In den vergangenen Jahren gestalteten die einzelnen Gruppen des Kindergartens zum Jahresende immer gruppeninterne Feste. Schon lang besteht aus Sicht der Elternschaft der Wunsch nach einem gemeinsamen gruppenübergreifenden Fest. Annett Barich als Leiterin und ihr Team beschlossen, die Elternschaft in die Vorbereitung eines derartigen Festes mit einzubinden und sie in vielen Phasen der Planung selbst kreativ werden zu lassen. Das Ergebnis war ein heiterer ungezwungener Nachmittag, bei dem das Gebiet um den Kindergarten die vielen kleinen und großen Besucher kaum fassen konnte. Damit ging der Wunsch des Planungsteams in Erfüllung, es soll ein Fest werden, an dem sich alle Eltern mit ihren Kindern vom Mittag bis zum späten Nachmittag treffen können.

So begann das Fest mit einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem man unter verschiedenen Angeboten wählen konnte. An Eis und Getränken mangelte es nicht, und auch die Freunde von Kaffee und Kuchen kamen voll auf ihre Kosten.

Dann zogen die vier Gruppen des Kindergartens mit einem kleinen Vorführprogramm die Aufmerksamkeit auf sich. Jede Gruppe präsentierte einen Ausschnitt aus dem, was sie als Projekt erarbeitet haben. Den Anfang machte die Gruppe der Kinder unter drei Jahren. Ihr Thema waren ihre Körperteile wie Nase, Mund, Hände und Bauch. Über alles gibt es schon ein Lied, aber gibt es auch ein Lied über mich? Die nächste Gruppe hatte sich den Bruder Jakob als besonderen Freund ausgesucht. Ihn stellten sie in drei Sprachen vor und ließen dabei die Eltern raten, ob sie sich gerade in Deutschland, Frankreich oder Spanien aufhalten. Mit Blumen, Sonnenschirmen und Gießkannen zeigte sich die nächste Gruppe als junge Tänzer. Bei ihnen standen die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde im Mittelpunkt, die man alle auch als Tanz ausdrücken kann.

Die Gruppe der großen Kindergartenkinder schließlich reiste unbekümmert um die Welt. Mit ihren Liedern besuchten sie verschiedene Kontinente, die sie alle auf großen Landkarten präsentierten. Sie fuhren bei Tag und bei Nacht, mit dem Zug nach Frankreich oder mit dem Flugzeug nach Italien oder in die Türkei, nach China oder Australien. In jedem Land wurde in landestypischer Sprache „Guten Tag“ gerufen. Für jede Darbietung gab es viel Beifall der Zuschauer, unter ihnen Bürgermeister Martin Rude, und die Freude, dass Kinder sich ungezwungen in der Präsentation ihres Themas zeigen durften.

Der Elternbeirat hatte mit viel Fantasie eine große Tombola mit über 500 gestifteten Preisen organisiert und während des frühen Nachmittags eifrig Lose verkauft. Die Erzieherinnen bewirteten auch die Gäste und nahmen sich Zeit für Fragen und Anregungen. „Das Fest soll den Dank an die Eltern ausdrücken für das tägliche Vertrauen, das sie dem Erzieherteam im Kindergarten „Kleiner Biber“ in Altheim schenken“ betonte dessen Leiterin Annett Barich. „Wir feiern für und mit den Kindern der Gemeinde, denn sie sind unser aller Zukunft.“ Mit dem Erlös soll etwas Außergewöhnliches für den Kindergarten angeschafft werden.