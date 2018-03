Umzüge bereichern Altheims Fasnet

Drei Umzüge in Waldhausen, Heiligkreuztal und im Hauptort Altheim sind feste Bestandteile der Altheimer Fasnet: An jeden Umzug schließt sich ein separat gestaltetes Programm für einen vergnügten Nachmittag an.

Jeden der Umzüge führt der Musikverein Altheim an. Nach jeder Runde durch den Ortskern heizen die Musiker mit fetzigen Klängen die Stimmung an und laden zum Schunkeln ein.

Der Auftakt der Umzüge findet traditionsgemäß am Fasnetssamstag in Waldhausen statt. Große und kleine Heckaschlupfer mit ihrem Hasajäger bilden das Zentrum der heiteren Schar. Als Gäste waren Altheimer Fegsanhexen und der Schulbus der Heiligkreuztaler Landjugend zu sehen. Danach hieß es im Waldhauser Bürgersaal aufs Neue „Waldhausen sucht den Kinderstar“ als einen wesentlichen Bestandteil eines ungezwungenen Nachmittags.

Am Fasnetssonntag versammelten sich die Zuschauer rund ums Feuerwehrhaus zum Umzug in Heiligkreuztal. Neben den Heckaschlupfern als Gästen beim Umzug stand die Landjugend mit ihrem Schulbus im Mittelpunkt. Da das neue Dorfgemeinschaftshaus noch nicht fertiggestellt ist, fand der Nachmittag im Feuerwehrhaus statt. Dort hatten die Jugendlichen ein großes Klassenzimmer eingerichtet. Die notwendigen Durchsagen kamen übers Rektorat, danach wurde zum Casting eingeladen mit der schwäbischen Übersetzung „Casting = Kascht a Ding?“ Nicht fehlen durfte eine Klassenarbeit für alle Schüler, bei der sich herausstellte, dass auch die ortsansässige Obrigkeit in den Niederungen der Grundschulmathematik nicht mehr bestens bewandert ist.

Kleine und große Fegsandhexen bauen beeindruckende Pyramiden

Zum Fasnetsdienstag gehört der Umzug in Altheim. Beginnend in der Goethestraße ziehen Fegsandhexen, Heckaschlupfer und Einzelgruppen vorbei an Kirche und Rathaus. In großem Bogen durchs Unterdorf gelangt man dann zur Festhalle. Vor dem Rathaus hatten erfreulich viele Zuschauer ihren Spaß an spontanen Pyramiden der kleinen und großen Fegsandhexen. In der Festhalle hat der Musikverein wie in jedem Jahr ein vielfältiges Programm für den Kinderball vorbereitet, das regen Zuspruch fand.