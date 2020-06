Tim Holster erringt in Heiligkreuztal den „Großen Preis“

Der erste „Große Preis“ nach der Wiederaufnahme der Springprüfungen in Baden-Württemberg ist entschieden und damit ist auch der erste Sieger in einer Springprüfung der Klasse S gekürt. Tim Hoster vom Bubenhofertal bei Geislingen legte bei der zweiten Heiligkreuztal-Challenge mit 39,83 Sekunden die Siegerzeit vor. Insgesamt konnten die beiden Veranstalter Manfred Marschall und Andy Witzemann eine zufriedene Bilanz der drei Turniertage ziehen.

Gewaltig konzentriert war Tim Hoster beim 3000-Euro-Preis der Firma Schmaus die Hindernisse angegangen. Im Sattel des neunjährigen Irischen Sportpferdes True Grit setzte sich der 39-Jährige schließlich im Stechen durch. „Ich habe den Wallach, der mir von der Familie Sörensen zur Verfügung gestellt wurde, erst seit drei Wochen unter dem Sattel“, freute sich der ehemalige Stalljockey im Stall Marschall über den gelungenen Einstand im Ländle.

Mitveranstalter Andy Witzemann startete mit seinem Paradepferd Cassadero einen furiosen Ritt und belegte in 40,34 Sekunden den zweiten Platz. Der zweimalige Hallenchampion hatte mit den zwischenzeitlichen Bocksprüngen des elfjährigen Wallachs seine liebe Mühe, die ihm vielleicht sogar den Sieg gekostet haben könnten. Etwas überraschend wurde der Fronhofener Constantin Sorg auf dem Württemberger Hengst Casillas Dritter vor dem Deutschen Junioren-Vizemeister Niels Carstensen (Riedheim) auf Cornflake.

Es war erstaunlich, wie gut die Profis ihre Pferde über die Coronazeit in Form gehalten haben. Zwei Tage lang konnten sich die Berufsreiter in den eigens für sie reservierten acht Prüfungen auf der Reitanlage von Manfred und Annette Marschall in Heiligkreuztal so richtig austoben. Gleich am Eingang von der Security in Empfang genommen und nach Registrierung mit der Tagesakkreditierung versehen, ging es für sie auf den Parkplatz. Dort wartet schon mit Stephan Merkel vom Organisationsteam der Hygiene-Beauftragte, der persönlich den Besucher zu seinem Platz begleitet – und auch die Anwesenden immer wieder an den Nasen- und Mundschutz und an die Abstände erinnert.

Überhaupt lautete Abstandhalten die Devise der zweiten Heiligkreuztal-Challenge. Einer nahm das allzu wörtlich: Marschalls Co, Andy Witzemann aus Winterlingen, hielt die Konkurrenz in der Springpferdeprüfung der Klasse L gewaltig auf Abstand. Für seinen Ritt mit dem sechsjährigen Holsteiner-Hengst Chicoletto gaben ihm die Juroren gaben eine glatte neun. Mit deutlichem Abstand dahinter teilten sich mit einer 8,4 Gina-Sophia Giordani aus Merklingen auf Caracho und Natalie Steinhauser aus Ochsenhausen auf dem erst fünfjährigen DSP-Hengst Chabaloue den zweiten Platz. Die zweite Abteilung sicherte sich Sophia Hierlemann (Leutkirch) auf dem Hannoveraner Wallach Conteros mit einer 8,50.

Mit einer Springprüfung der Klasse M* wurde der erste Turniertag nach der Corona-Pause für die Springreiter in Baden-Württemberg abgeschlossen. Und es wurde deutlich weniger auf Abstand geachtet: Der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb gewann das Springen auf Django in der ersten Abteilung in fehlerfreien 60,78 Sekunden vor Juniorchef Marcel Marschall auf Imperial Tou Tou, der im Besitz seiner Freundin Paulina Parikka ist. Tim Hoster (Pfullendorf), ehemaliger Jockey im Stall Marschall, wurde auf Nicolas Dritter. Für Landes-Hallenchampion Marion Müller vom Hofgut Albführen endete der erste Turniertag ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis. Lange Zeit in Führung liegend gewann er auf Vaya de Brenil Cha nur um eine halbe Sekunde geschlagen die zweite Abteilung. Zuvor konnte Philipp Schlaich (Geislingen) auf Lili ein L-Springen vor Manfred Marschalls Nichte Linda Marschall aus Gnadental auf Goo Lux Lucy gewinnen. Die zweite Abteilung sicherte sich Vielstarterin Giordani auf Penelope vor Monika Niederländer (Bohlingen) mit Heaven on Earth und Chacco Fly auf den Plätzen zwei und drei.

Der Sonntag war dann den Amateurreitern vorbehalten. In der Springprüfung der Klasse A* waren es gerade die Reiterinnen, die mit großem Ergeiz bei der Sache waren. Und alle hatten die Corona-Pause genutzt um fleißig zu üben, denn die Ritte ohne Fehlerpunkte reichten bis zum 38. Platz. Maximiliane Fimpel aus Kißlegg auf Julchen gewann die erste Abteilung und Peter Burkhart aus Bad Wurzach auf Nabalu die zweiten Abteilung.

Im Finalspringen der Kleinen Tour in der Klasse L hingen die Siegestrauben schon ein ganzes Stück höher. Alexandra Kügel aus Neuravensburg war bestens präpariert und ritt auf Orfep Negro Courcelle einem sicheren Sieg entgegen. Die zweite Abteilung sicherte sich der Ungar Balazs Weisz vom Spieshof in Herdwangen auf Falko. Gleichklassig ging es in der Großen Amateurtour weiter. Ebenfalls recht sicher steuerte Lorenz Günter Kraut aus Rottenburg seine „Zigeunerin“ zum Abteilungssieg durch den Parcours. Die zweite Abteilung sicherte sich Victoria Hoffmeister aus Balingen auf Skip, die Schülerin von Co-Turnierchef Andy Witzemann. Die Burgpokal-Siegerin von Stuttgart konnte auch im abschließenden M*-Springen überzeugen und wurde Zweite. Um die Abteilungssiege jedoch wurde es eine ganz knappe Entscheidung: Christian Wieber aus Schoren-Engen hatte auf Farina for Fire um genau eine Hundertstelsekunde die Nase vorn. Die zweite Abteilung sicherte sich damit der 28-jährige Lawrence Khalil aus Aischbach-Gültstein auf der erst achtjährigen Oldenburger Stute La folie rouge.

In sichtlich entspannter Atmosphäre konnten die Veranstalter Manfred Marschall und Andy Witzemann schließlich Bilanz ziehen. „Der Ansturm auf die Startplätze hat gezeigt, wie wichtig der Restart für die Reiter ist. Jetzt werden Nachahmer gesucht, wir haben die Blaupause geliefert“, waren sich die beiden Vorreiter einig. Doch noch sieht es in der Turnierlandschaft speziell in Baden-Württemberg etwas öde aus. „Natürlich fehlt jetzt noch die Atmosphäre, wenn die Zuschauer klatschen und jubeln“, findet der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb, der trotzdem gerne bei der zweiten Heiligkreuztal-Challenge geritten ist. „Es war auf jeden Fall ein guter Einstieg und eine gute Übung.“