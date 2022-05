„Tierleben“ im Kloster Heiligkreuztal

Die Ausstellung „Tierleben“ mit Werken aus Malerei und Grafik von Gabriele Zeller-Kramer ist ab 29. Mai im Tagungshaus des Klosters Heiligkreuztal zu sehen. Die Ausstellungseröffnung findet am Sonntag, 29. Mai, 14 Uhr, statt mit einem Grußwort von Martin R. Handschuh, dem Vorstandsvorsitzenden des Kunstvereins der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Werke sind bis 30. Juni bei täglicher Öffnungszeit von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Die Künstlerin Gabriele Zeller-Kramer wurde 1941 in Stuttgart geboren. Ihre künstlerische Ausbildung erfuhr sie von 1960 bis 1962 an der Stuttgarter Staatlichen Akademie der Bildenden Künste bei den Professoren Peters und Schellenberger sowie von 1962 bis 1964 durch ein Studium der Malerei bei Professor Fred Thieler an der Berliner Hochschule für Bildende Künste. Ihr bildnerischer Werdegang führte vom Informel über die Pop-Art zunächst zu oft in Kreuzformen sich bewegenden Materialbildern aus Sand, Sägemehl, Wellpappe, Kreide.

Seit Anfang der 1980er-Jahre gewinnen organische Formen, oft Hybride von Tieren und Menschen, thematisch die Oberhand; Ausstellungstitel künden bereits Anima-Lisches. In technischer Hinsicht kommt es zur Arbeit mit Ausrissen und Schablonen und daraus sich entwickelnden Positiv- und Negativformen. Manches erinnert sowohl technisch als auch motivlich an die geheimnisvolle, vielleicht magische Bilderwelt steinzeitlicher Höhlenmalereien oder anderer archaischer Typeninszenierungen. Das wird auch in den zeitgleich entstehenden graphischen Arbeiten, Holzschnitten zumal, präsent. In der Malerei entstehen große Bildformate und altarartige Diptychen und Triptychen. Das Spannungsfeld Erschaffung – Zerstörung wird dabei formal und thematisch dominant, so zum Beispiel in den beiden Diptychen Hommage à Meister Bertram I und II von 1986.

In der Folgezeit kommt es zu strengen, konzentrierten, grafischen Bildordnungen, die an den Formen- und Farbenreichtum geometrisierender orientalischer Teppiche mit ihren schablonenartigen Musterungen erinnern, aber auch erneut zu Materialbildern unter Verwendung von Lehm, Sand, Druckfarbe und Köper als Malgrund. In jüngster Zeit beschäftigt sich die Künstlerin thematisch überwiegend mit Schafen. Es inspirieren sie dabei die in der unmittelbaren Umgebung auf den Körschwiesen weidenden, mit Licht und Schatten mitunter wie gestikulierend sich bewegenden Tiere, unterhalb des Hauses, in dem sie mit ihrem Mann, dem Maler Jürgen Zeller lebt. Kontrastierend zu ihrer von Zivilisationsrelikten dominierten Umgebung kommt es dabei zu einem Wechselspiel von romantischer Idyllik und zivilisatorisch-urbanistischer Gegenposition, aber so, dass die innere Ambivalenz von beidem sich zugleich zeigt und als je eigene Wertigkeit Beachtung und Betrachtung findet.

Gabriele Zeller-Kramer ist Mitglied im Württembergischen Kunstverein und war und ist dort in Stuttgart fast jährlich sowie an vielen anderen Orten in und mit zahlreichen Ausstellungen präsent. Käufer ihrer Werke sind unter anderem die Galerie der Stadt Stuttgart, das Regierungspräsidium Stuttgart und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.