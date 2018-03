Stimme und Wort berühren die Seele der Zuhörer

In eindringlicher, ganz nach innen gerichteter Weise hat die Evangelische Kantorei Riedlingen mit Jürgen Berron im Münster Heiligkreuztal die Johannespassion von Heinrich Schütz aufgeführt. Chor und Solisten ließen den biblischen Text in seiner Eindringlichkeit zur Geltung kommen, dessen Beklemmung mit der Motette „Also hat Gott die Welt geliebet“ in österliche Zuversicht getaucht wurde.

Im Jahr 1666, sechs Jahre vor seinem Tod, vertonte Heinrich Schütz den biblischen Text der Johannespassion. Jahrzehntelang hat er die Musik am Dresdner Hof maßgeblich geprägt, bei der Johannespassion, die für den Dresdner Hofgottesdienst bestimmt war, verzichtete er auf musikalische Zutaten jeglicher Art. So erklang sie erstmals am Karfreitag 1666 mit der Überschrift „Das Leiden unsers Herren Jesu Christi, wie uns das beschreibet der heilige Evangeliste Johannes.“

Wandlungsfähige Tenorstimme

Als Evangelist singt Marcus Elsäßer mit heller wandlungsfähiger Tenorstimme den Passionsbericht. Ausdrucksvoll gestaltete dem Text entsprechend besonders bedeutsame Passagen gestaltete er mit innerer Hingabe, mit wachsendem Stimmvolumen, mit Passagen, die in die Höhe des Kirchenraums stiegen. Exponierte Textstellen wie die Jesu Zuwendung am Kreuz „Weib, siehe, das ist dein Sohn“ oder „Mich dürstet“ oder die abschließenden Worte der Passion „Und neigte das Haupt und verschied“ trafen das Innere der vielen Zuhörer, da die Konzentration des Hörens allein auf die Stimme und das Wort gerichtet waren.

Mit seiner sonorem Bassstimme hauchte Steffen Balbach den Worten Jesu nachfühlbares Leben ein. In allen Lagen gut verständlich führte er mit dem Evangelisten die Zuhörer durch die Leidensgeschichte Jesu. Von der Gefangennahme über die Vernehmung vor Hannas und Kaiphas mit der Verleugnung des Petrus, über die Begegnung von Jesus mit Pilatus bis zu Geißelung und Verspottung führte der Weg zu Jesu Verurteilung, Kreuzigung und Tod. Durchweg war der Chor der Kantorei präsent, um vor allem die Rufe und Häme des Volkes, das mürrische Nicht-Verstehen-Wollen und die explodierende Aufgebrachtheit in musikalisch plastischen Phasen auszudrücken.

Voll innerer Erregung forderten die Sänger anstelle Jesu den Barabas und riefen: „Kreuzige ihn!“ Oft in figuralem Aufbau der Chorsätze wie etwa bei der umfangreichen Beschäftigung mit des Kaisers Freund oder dem aufgebrachten Schrei „Weg mit ihm, kreuzige ihn!“ setzte der Chor die textlichen Vorgaben im Sinne von Heinrich Schütz glaubhaft und kompakt in musikalische Schwerpunkte um. Behutsam die vielseitige Wiederholung der Hohepriester um den Judenkönig, vielstimmig die Ansichten um die Teilung von Jesu Gewand bis zu einem einvernehmlichen Vorschlag mit sich einenden Akkordformen. Als demütiges Gebet mit chorisch abgerundeten Aspekten das musikalische Dankopfer „O hilf, Christe, Gottes Sohn.“

Das ganze Passionsgeschehen wird ohne instrumentale Begleitung vorgestellt. Es erhält seine Eindringlichkeit durch die Flexibilität des Chores und das Können der beiden Solisten, biblischen Text und bedeutsame Eckpunkte zu einer Einheit zu verbinden Dazu zählten auch gesungene Passagen, denen Markus Lutz als Chorsänger in Gestalt etwa des Pilatus Profil verlieh.

Die abschließende Mottete für gemischten Chor zu sechs Stimmen „Also hat Gott die Welt geliebet“ von Andreas Hammerschmidt, einem Zeitgenossen von Schütz, glich einem österlichen Hoffnungsstrahl nach mancher Tristheit im Passionsbericht. Aufsteigende figurale Sequenzen weiteten sich zu voll tönenden Partien als überzeugende Gestaltung des ewigen Lebens. Bewusst wurde auf jeglichen absolut verdienten Beifall am Ende der bewegenden Feierstunde verzichtet, das Gehörte sollte auch nach dem Verlassen des Kirchenraums nachklingen können.