Stimmbildungskurs für erfahrene Chor- und Ensemblemitglieder

Die Stefanus-Gemeinschaft Heiligkreuztal bietet vom 18. bis 21. September einen Stimmbildungskurs an. Er sei für erfahrene Chor- oder Ensemblesängerinnen und -sänger gedacht, die klanglichen Feinschliff erhalten wollen, heißt es in der Mitteilung der Stefanus-Gemeinschaft. Sowohl das Verschmelzen im Zusammenklang als auch das Hervortreten der persönlichen Stimmfarbe aus dem Ensembleklang sind Ziele und vermitteln die Wahrnehmung der eigenen Stimme. Mit Atem- und Bewegungsübungen gewinnt man mehr Achtsamkeit und begreift den Körper als persönliches Stimmhaus. Am letzten Abend des Seminars werden selbst erarbeitete Stücke in einer Abendmusik präsentiert. Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten Notenkenntnisse besitzen und mehrstimmiges Singen gewöhnt sein. Die Leitung hat Rosemarie Jakschitsch, Bondorf, Dozentin für Gesang. Termin ist von 18. September (13 Uhr) bis 21. September (13 Uhr). Anmeldung: Stefanus-Gemeinschaft, 88499 Heiligkreuztal, Telefon 07371/1860, E-Mail Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de. Anmeldeschluss ist am 26. August.