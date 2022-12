Stefanus-Gemeinschaft bietet Feldenkrais-Kurs an

Zum Start ins Jahr 2023 bietet die Stefanus-Gemeinschaft Kloster Heiligkreuztal den Kurs „Bewusstheit durch Bewegung“ zur Methode von Moshe Feldenkrais an. Feldenkrais’ Ziel war es, die Möglichkeiten und das Potenzial in seiner Vielfalt und Fülle kennenzulernen, weiterzuentwickeln und zu leben. In „Bewusstheit durch Bewegung“ werden das Wie und Was des Tuns beobachtet. Mit einfachen, angenehmen Bewegungen wird die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung gefördert. Zu erwarten sind eine leichtere Beweglichkeit und verbesserte Haltung, die Verbesserung bei Schmerz und Bewegungseinschränkungen, der Abbau von Stress und Verspannungen, eine erhöhte Leistungsfähigkeit und Ausdauer, Erleben von innerer Ruhe und erhöhte Lernfähigkeit und Kreativität. Die Leitung hat Silvia Spieß, Feldenkraispädagogin, Yogalehrerin, Physiotherapeutin, Heilpraktikerin aus Bingen. Termin ist vom 13. bis 15. Januar, Anmeldeschluss ist am 22. Dezember. Anmeldung an: Stefanus-Gemeinschaft, 88499 Heiligkreuztal, Telefon 07371 /1860, Mail Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de.