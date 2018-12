Spielraum für Investitionen wird enger

Die Gemeinde Altheim will im kommenden Jahr rund 5,5 Millionen Euro investieren. Im Gegenzug werden Einnahmen von etwa 2,4 Millionen Euro erwartet. Dies geht aus einem „Maßnahmenkatalog“ hervor, den Kämmerer Elmar Lohner dem Gemeinderat vorgelegt hat. Er ist weder bindend noch abschließend und dient als Grundlage für die Diskussion im Gemeinderat. Die soll im Januar erfolgen.

Als „jährlichen Brauch“ bezeichnete Bürgermeister Martin Rude den ersten Punkt der letzten Gemeinderatssitzung, in dem auf die möglichen Investitionen des kommenden Jahres hingewiesen wird. Manche der vorgestellten Maßnahmen seien längst geplant, die entsprechenden Förderanträge gestellt, doch mit allzu viel Spielraum im kommenden Haushalt sei nicht zu rechnen. „Die Sanierungs- und Neubauprojekte der letzten Jahre haben eben ihre finanziellen Spuren hinterlassen“, so Rude.

Dem pflichtete Kämmerer Lohner bei. Das Jahr 2018 sei zwar gut gelaufen und auch für 2019 hoffe er, dass eine Rücklagenzuführung vermeldet werden könne. „Daher hat die vorgestellte Liste lediglich die Qualität eines Maßnahmenkatalogs. Die genauere Vorplanung findet in der Sitzung im Januar 2019 statt.“

Millionen für Begegnungsstätte

Zu den herausragenden Positionen im Ausgabenbereich zählen 200 000 Euro für Grundstückserwerb, gut 700 000 Euro Erschließungskosten in den Gebieten Untere Beundlen III, Haid-Areal und Erlenstock III in Heiligkreuztal. Etwa dieselbe Summe ist eingesetzt für den Bereich der Wasser-, und Abwasserversorgung in diesen Gebieten. Rund 2,2 Millionen Euro sind veranschlagt für die geplante Begegnungssstätte im Rathausbereich.

Jeweils 100 000 Euro sind eingesetzt für den Fuhrpark des Bauhofs wie auch für Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung. Kräftig schlagen der Feinbelag im Baugebiet Halde IV und der Gemeindeanteil an der Erschließung des Straßenbaus im Bereich Untere Beundlen III zu Buche.

Für ergänzendes Mobiliar im Rathaus, für EDV-Ausstattung in der Grundschule, für Erweiterung der Spielgeräte im Kindergarten „Kleiner Biber“ und auf Kinderspielplätzen sind mehr als 20 000 Euro eingesetzt. Dazu kommen finanzielle Positionen wie Leitungen für das schnelle Internet, Unterstützung der Feuerwehr und der Vereine und weitere jährlich wiederkehrende Ausgaben.

Erlöse und Zuschüsse

Auf der Einnahmeseite können für die energetische Sanierung der Turnhalle Heiligkeuztal 185 000 Euro aus dem Ausgleichsstock und dem Kommunalinvestitionsfördergesetz verbucht werden, 200 000 Euro werden als Erlöse für Bauplätze auf Halde IV in Altheim, in Brühläcker Waldhausen und Erlenstock II in Heiligkreuztal erwartet zusammen mit 90 000 Euro Zuschuss für den Straßenbau „Auf dem Bürgle“ aus dem Landessanierungsprogramm.

Die partielle Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen sollte gut 10 000 Euro Ersparnis bringen, weitere 57 000 Euro die Erschließung von Untere Beundlen III und vor allem hofft man auf knapp 1,2 Millionen Zuschuss aus verschiedenen Fördertöpfen für den Bau der Begegnungsstätte. Rechnet man 10 000 Euro aus Bezuschussung für die Auslagerung des Bauhofs und diverse Haushaltsreste hinzu, könnten sich die Einnahmen im Bereich von erhofften 2,4 Millionen Euro bewegen.

„Mit diesem Maßnahmenkatalog für das Jahr 2019 ist eine gut nachvollziehbare Spur gelegt“, meinte Lohner. Auf ihr könntein die genauere Planung eingestiegen werden. Dies sah man auch im Gemeinderat so und stimmte dem vorgelegten Maßnahmenpapier als Grundlage für weitere Planungen einstimmig zu.