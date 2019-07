Sieben auf einen Streich

Ein halbes Jahr Vorbereitung steckt hinter der schwungvollen Aufführung des Märchens vom „Tapferen Schneiderlein“ der Brüder Grimm in der Version als Musical von Uli Führe. Beim Schulfest, das alle drei Jahre stattfindet, waren alle Schulklassen auf der Bühne präsent.

„Vorhang auf!“ sangen alle Schüler der Grundschule Altheim voll Schwung auf der Bühne der Festhalle. „Es geht los, fröhlich mit Musik im Ohr, wollen wir alle Leute zum Staunen bringen.“ Damit haben die Mädchen und Buben nicht zuviel versprochen, denn nicht nur das Tapfere Schneiderlein in der Gestalt von Constantin Paul, stimmlich und bewegungstechnisch souverän auf der Bühne, brachte die Zuschauer in der voll besetzten Festhalle zum Staunen. In acht Liedern hat Uli Führe das bekannte Märchen in ein klingendes Gewand gesteckt.

Den vorliegenden Klavierauszug arrangierte Rektorin Renate Bechtle für ihren Schulchor und Blasinstrumente. Zwölf Musiker der Jugendkapelle Altheim unter Führung von Vinzenz Jochum begleiteten alle acht gesungenen Titel live und sorgten damit für eine harmonisch abgerundete Gesamtaufführung.

Es war schon erstaunenswert, wie das tapfere Schneiderlein alle vom König aufgetragenen Schwierigkeiten meisterte und im Kampf mit den Riesen, dem Wildschwein und dem Einhorn stets dank genialer Einfälle Sieger blieb. So musste der König zu seinem Wort stehen, und das Schneiderlein durfte mit der hübschen Prinzessin (Sofie Schweda) als junger König ins Schloss einziehen.

Mit vielen ideenreichen Einzelteilen hat Rektorin Renate Bechtle die Märchenvorlage für ihre Schule passend so umgesetzt, dass alle Klassen und auch viele Eltern in das Schulfest als Ganzes darin eingebunden waren. Der Chor sang schwungvoll in Verbindung mit der Jugendkapelle, alle jungen Schauspieler, die mit größeren Rollen betraut waren, agierten gewandt und sicher mit Mikrophon und Technik, Eltern hatten ein passendes dekoratives Bühnenbild entworfen und gefertigt. Vor allem wurden alle Klassen in das Geschehen auf der Bühne eingebunden: So hatte Klasse eins einen hübschen Hochzeitstanz parat, Klasse zwei zeigte sich mit einem selbst choreographierten Scherentanz, dazu steuerten andere Klassen etwa einen Tanz der Riesen bei, sodass stets ein buntes und doch zielgerichtetes Leben und Treiben ohne Hektik die Bühne bevölkerte.

Begonnen hat das Schulfest mit dem Schülerchor und der sauber und akkurat agierenden Orff-AG: „Ich lieb den Sommer“ und „Zwei kleine Wölfe“ waren hübsch ineinander verflochten. Mehrstimmig, mit Blockflöten, Glockenspiel, Triangel, Xylophon, Trommel und weiteren Rhythmusinstrumenten zeigte die Orff-AG separat ihr Können beim „Schlamm-Blues“ und bei „Longo Cha Cha“ in harmonisch abgerundetem Musizieren.

Auch dafür gab es viel Beifall, nachdem die Schulleiterin viele Eltern, Pensionäre und weitere Gäste, darunter den Altheimer Bürgermeister Martin Rude, herzlich begrüßt hatte. „Ein halbes Jahr Arbeit auf ganz verschiedenen Ebenen steckt in diesem Schulfestprojekt“ betonte sie. „Nur mit Hilfe des Elternbeirats um Irmingard Kuch und vieler anderer fleißiger Hände konnten wir uns an ein solches Projekt wagen. Daher wollen wir auch nur alle drei Jahre ein derartig aufwendiges Schulfest feiern.“

Nach dem Musical lud der Elternbeirat zu Kaffee und Kuchen ein. Im Schulhaus wurden bei einem Flohmarkt gut erhaltene, nicht mehr benötigte Tische und Stühle angeboten, rund ums Schulhaus eine Spielestraße mit zehn Stationen aufgebaut. Dazu zählte ein Balance-Parcours ebenso wie „Drei auf einen Streich“ oder „Stark wie ein Riese“, eine Seilartistik und natürlich zum Märchen passend „Sieben Bälle auf einen Streich.“

Neu ist das Projekt „40 075 Kilometer Purzelbäume um die Welt“ als eine Aktion des Deutschen Turnerbundes, bei dem sich der FV Altheim und auch die Grundschule Altheim beteiligen. Jeder Purzelbaum eines Kindes entspricht einem Meter, ein Erwachsenenpurzelbaum,, der gezählt wird, gilt für zwei Meter Länge. So will man gemeinsam einmal die Weltkugel umrunden.