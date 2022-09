Selbst Karten in der Druckwerkstatt herstellen

Im Kloster Heiligkreuztal können Interessierte am Samstag, 24. September, von 14 bis 17 Uhr individuelle Karten in der Druckwerkstatt herstellen. Verschiedene Stempel und Untergründe werden für die Gestaltung genutzt, so ist für jeden Geschmack und für jeden Anlass, ob Geburtstag, Hochzeit, Taufe oder auch ganz neutral, etwas dabei, heißt es in einer Mitteilung der Stefanus-Gemeinde Heiligkreuztal. Auch kleine Geschenkanhänger können im Kurs bedruckt werden.

Papier und Umschläge, Stempel und Farben werden zur Verfügung gestellt. Die Leitung hat Dorothee Matheusser aus Ertingen. Anmeldung bitte bis Mittwoch, 14. September, bei der Stefanus-Gemeinschaft, Telefon 07371/1860, E-Mail Kloster-Heiligkreuztal@stefanus.de oder direkt über die Homepage www.stefanus.de.