Schnelles Internet kommt voran

Die weitere Vorgehensweise beim Ausbau des schnellen Internets in der Gemeinde Altheim sieht vor, dass in Heiligkreuztal und Waldhausen die Variante des FTTC-Ausbaus zum Zuge kommt. Der FTTB-Ausbau wäre wesentlich teurer.

Die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) hat der Verwaltung in Altheim die Kosten für den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Heiligkreuztal und Waldhausen mitgeteilt. Der FTTC-Ausbau in beiden Ortsteilen schlägt mit geschätzten Kosten von 120 000 Euro (brutto) zu Buche. Für den restlichen Ausbau des FTTC-Netzes ist es erforderlich, eine entsprechende Anzahl von Multifunktionsgehäusen und Zähleranschlusssäulen aufzustellen und die Stromanschlüsse entsprechend herzustellen. Darüber hinaus sind noch weitere Montagearbeiten im Netz und in den Multifunktionsgehäusen notwendig.

In Waldhausen und Heiligkreuztal sind allerdings schon in zahlreichen Haushalteen im Rahmen der Erdgaserschließung eine Vorverlegung des entsprechenden Glasfaserleerrohrs realisiert worden. So wäre hier auch der FTTB-Ausbau denkbar. Die Kostenschätzung hierfür beläuft sich jedoch auf 900 000 Euro. Die hohen Kosten basieren auf den noch zu erledigenden Tiefbauarbeiten für die Hausanschlüsse sowie den aufwendigen Glasfaereinzug in jedes Gebäude. Auf Grund der genannten Kosten, so Bürgermeister Martin Rude in der Gemeinderatssitzung, könnte die Gemeinde diesen Ausbau lediglich mit Fremdkapital finanzieren. Zudem sei derzeit nicht absehbar, wie sich die Zuschusssituation im Bereich der FTTB-Erschließung entwickeln werde. Auch angesichts der Tatsache, dass die Bandbreite der FTTC-Erschließung den Bedarf bis auf weiteres abdeckt, sei ein außergewöhnlicher Kraftakt der Gemeinde nicht erforderlich. Für die weitere Vorgehensweise im FTTC-Ausbau seien sachdienliche Informationsveranstaltungen geplant.

Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, den FTTC-Ausbau in Heiligkreuztal und Waldhausen umzusetzen.