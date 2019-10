Ein „Argumentations- und Schlagfertigkeitstraining“ bietet die Stefanus-Gemeinschaft Heiligkreuztal von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. November, im Kloster Heiligkreuztal an. Die Leitung hat Rudi Meier aus Berkheim. Der Kurs richtet sich an alle, die den Eindruck haben, dass Unsicherheit, aber auch die fehlenden Worte zur rechten Zeit, sie daran hindern, überzeugend zu wirken. Dies lasse sich durch entsprechendes Training gründlich ändern, so der Kursleiter.Geeignet sei der Kurs an Teilnehmer des Grundkurses „Reden lernen ohne Stress“ und ebenso an Menschen, die sich durch die Inhalte angesprochen fühlen. Schwerpunkte: sicher und selbstbewusst auftreten, schlagfertig; kontern, zielgerichtet argumentieren, Fragetechniken wirksam einsetzen.