Schauen, Kaufen und Zeit für Begegnung

Der Altheimer Adventsbazar erfreute sich regen Zuspruchs. Viele Hände hatten sich gerührt, um Gästen einen Tag der Ruhe und der Begegnung zu verschaffen. Begonnen hat der Basar mit einem Jugendgottesdienst, den Pfarrer Walter Stegmann mit ehemaligen Mitgliedern der Landjugend gestaltete. Danach öffneten sich die Türen zum Martinshaus, das festlich geschmückt war. An den beiden Stirnseiten gab es in großer Fülle Adventsgestecke, Kränze und kreative Dekorationsbasteleien für Haus und Haustür zu bestaunen, Kerzen in verschiedenen Farben und Formen, Weihnachtsgebäck und Wärmendes für kalte Tage konnte gekauft werden. Und das alles aus eigener Herstellung, oft mit viel Geduld, Zeit und Können verbunden. Neben dem Bücherflohmarkt war der Stand der Fair-Trade-Aktion aufgebaut. Die Kinder waren zu einem Puppenspiel in die Pfarrbücherei eingeladen, sodass den ganzen Nachmittag über ein reges Kommen und Gehen im Martinshaus zu beobachten war.