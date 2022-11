Rückkehr ins Kloster

Zwei außergewöhnliche historische Schätze sind an ihren ursprünglichen Platz zurückgekehrt: Wie die Pressestelle der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mitteilt, wurden am Sonntag, 30. Oktober, ein reich verzierter Lehnstuhl der Äbtissin Maria Josepha von Holzapfel und ein kunstvolles Damenporträt aus der Zeit um 1770/1780 in Kloster Heiligkreuztal im kleinen Kreis der Öffentlichkeit übergeben. Damit ist das Brudermuseum von Kloster Heiligkreuztal um zwei außergewöhnliche Kunstobjekte reicher. Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, lobte die Arbeit der Restauratoren und dankte insbesondere dem anwesenden Viktor Grasselli. Die Tettnanger-Familie Grasselli schenkte Porträt und Stuhl im März 2022 dem Land Baden-Württemberg. Bis jetzt wurden die beiden Kunstgegenstände umfangreich konserviert und restauriert, heißt es weiter.

Vor mehr als 200 Jahren erwarb die Familie Grasselli nach der Auflösung des Klosters Heiligkreuztal den Äbtissinnenstuhl und das Porträt. Über Generationen hüteten und pflegten sie die beiden Kunstgegenstände. „Davon zeugt der außergewöhnliche Erhaltungszustand der Objekte. Doch die Zeit hinterließ nichtsdestotrotz ihre Spuren – ein ganz normaler Vorgang“, erläutert Dr. Christian Katschmanowski, Konservator der Region Bodensee / Oberschwaben bei den Staatlichen Schlössern und Gärten. Um die wertvollen Kunstobjekte für die Zukunft zu sichern, gingen die Restauratorinnen und Restauratoren behutsam vor.

Beim Äbtissinnenstuhl wurden zunächst die Schäden an der Textilbespannung des Stuhls, beispielsweise durch Lichteinfall oder Insekten, detailliert festgehalten. Im nächsten Schritt führte die Textilrestauratorin behutsam Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen durch: Sie entfernte Schmutz von der Oberfläche und sicherte die abgelösten Partien des Stuhls. Der Holzrestaurator reinigte die Oberfläche des Stuhlgestells und verleimte die Holzverbindungen neu. Präsentiert wird der Stuhl in einer eigens angefertigten Vitrine. Auch das Damenporträt wurde behandelt: Dafür wurde die Malschicht gefestigt, die Oberfläche des Bildes vom Schmutz gereinigt, Keile wurden ersetzt und mit Präzision die Fehlstellen und Retuschen gekittet. Ein passender Zierrahmen verleiht dem Damenporträt nun eine besondere Wirkung.

Die Rückkehr aus den Restaurierungswerkstätten ins Kloster wurde in kleinem Kreis gefeiert. Die beiden Kunstobjekte unterstützen die anschauliche Vermittlung der Geschichte. Zudem unterstreichen sie die Bedeutung des Frauenklosters Heiligkreuztal; das Zisterzienserinnenkloster ist ein herausragendes kulturelles Erbe. Der reich verzierte Lehnstuhl aus dem 18. Jahrhundert zeigt in aufwändiger Stickerei das Wappen der Heiligkreuztaler Äbtissin Maria Josepha von Holzapfel. Die selbstbewusste Zisterziensernonne leitete das Kloster von 1723 bis 1761. In ihrer Amtszeit arbeitete etwa der bekannte Bildhauer Joseph Anton Feuchtmayer an der Ausstattung des Klosters. Stuhl und Porträt kommen in das Museum in der Bruderkirche, das über die Wintermonate bis zum 31. März geschlossen hat. Dort befindet sich seit 1994 das Museum „Glaubenszeugnisse frommer Frauen – Religiöse Kunst im Kloster Heiligkreuztal“. Der Schwerpunkt der Ausstellung, die ab dem 1. April 2023 wieder geöffnet ist, liegt auf den kunstvollen Reliquienbehältnissen, die von den Nonnen selbst hergestellt worden waren. Alle Exponate des Museums sind authentisch und stammen aus der ehemaligen Klosterkirche oder dem Umfeld des Klosters.