Rieger und Christ werden Ehrenmitglieder

Einige Mitglieder der Vorstandschaft im Kreisfeuerwehrverband Biberach, die nach Jahren vorbildlicher Arbeit im Ehrenamt ausscheiden, wurden bei der Jahresversammlung in Altheim zu Ehrenmitgliedern ernannt. Zu ihnen gehören Berthold Rieger und Alfons Christ.

Den Reigen der Ehrungen leitete Michael Otto vom Kreisfeuerwehrverband Ravensburg ein. Er bedankte sich beim Biberacher Vorsitzenden Berthold Rieger für die langjährige Zusammenarbeit der Verbände über die Kreisgrenzen hinweg und unterstrich dies mit der Verleihung der Ehrennadel in Silber mit Urkunde. „Die Zusammenarbeit zwischen den Landkreisen Biberach und Sigmaringen war vertrauensvoll, unkompliziert und gilt als zukunftsweisend“ betonte er in seiner Laudatio.

Neben Ernst Notz als langjährigem Fachberater Sport wurde der Vorsitzende Berthold Rieger zum Ehrenmitglied ernannt. Als Mitglied des Verbands seit 1999 sei er einer der verdienten Profilträger des Verbands, unterstrich Landrat Heiko Schmid bereits in seinem Grußwort. In vier Jahren als erster Vorsitzender des Verbands habe er dessen Antlitz in prägnanter Weise profiliert, was sich an vielen alltäglichen und daher ganz normalen Aktivitäten des Verbands auch in seinem letzten Bericht als Vorsitzendem nachlesen lasse. Ehrenzeichen und Urkunden galten als sichtbare Zeichen der Anerkennung auch überörtlicher Organisationen.

Dieselbe Auszeichnungen wurden Geschäftsführer Alfons Christ zuteil. „Was er an Positivem für den Kreisfeuerwehrverband geleistet hat, ist phänomenal”, betonte Klaus Merz bei seinen Ehrungsworten. Dabei sei Christ immer Mensch und Freund geblieben. Organisieren von Reisen in der 25jährigen Amtszeit des Geschäftsführers, auch ins Ausland, der gesamte Schriftverkehr wie auch die Vertretung Biberachs in Baden-Württemberg seien nur wenige Punkte aus Christs Engagement bei 128 Abteilungen im gesamten Kreisgebiet. Dies unterstrich auch Ludwig Zweifel als einer der weiteren Vorgänger, der Christ als „Urgestein für Spezialitäten in der Organisation” bezeichnete. Für soviel Anerkennung seiner Arbeit bedankte sich Christ mit dem Rückblick auf viele Lehrfahrten, auf sechs Kreisfeuerwehrtage und 25 Verbandsversammlungen mit Tagesseminaren. “Die Feuerwehr ist ein großes Netzwerk für Menschen in Not”, betonte er und wurde dafür und für sein Wirken für die Kreisfeuerwehr mit Beifall bedacht.