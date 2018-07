Raum für Begegnungen

Was haben Mats Hummels und Mesut Özil, Angelique Kerber, das Musical Starlight Express in Bochum und die Bücherei in Altheim gemeinsam? Sie sind in diesem Jahr 30 Jahre alt. So wurde aus dem jährlichen Sommerfest der öffentlichen katholischen Bücherei ein Geburtstagsfest. Neben zahlreichen Kindern, Müttern und Großmüttern waren Stadtpfarrer Walter Stegmann von der Seelsorgeeinheit Riedlingen und Altheims Bürgermeister Martin Rude zum Jubiläumssommerfest gekommen. Das Bibliotheksteam – Wiesia Schröter und Susanne Hauser seit 2001, Christine Klaiber ergänzt sie seit 2015 – hatten eine richtige Geburtstagsparty vorbereitet.

Ein ganzer Pulk von Fahrrädern parkt vor dem Martinshaus. Unter dem großen Walnussbaum im Hof sind Tische festlich gedeckt. Die drei Storchenkinder im Nest auf der ehemaligen Schule haben den perfekten Überblick und beteiligen sich durch ihr Klappern. Viele der Plätze an den Kaffeetafeln sind bereits belegt, vor allem von Erwachsenen; die Kinder quirlen und spielen auf dem Hof und in der Bücherei. Nach und nach werden die Besucher immer zahlreicher. Punkt 15 Uhr beginnt das Fest mit einem der Lieblingsspiele: dem Kleider-anzieh-Spiel. Zum 17. Mal, beim 17. Sommerfest unter der Ägide von Susanne Hauser und Wiesia Schröter. Jedes Jahr am letzten Mittwoch vor den Sommerferien. Und meist bei strahlendem Sommerwetter.

Pfarrer Walter Stegmann eröffnet den offiziellen Teil und gratuliert den drei Damen des Büchereiteams zu ihrer wertvollen Arbeit: Kindern und Erwachsenen das Lesen zu ermöglichen, Literatur zu vermitteln bei „kurzen Wegen“. Ihre Bibliothek sehe er als keine Konkurrenz zur städtischen Bücherei; aber auch hier werde die Möglichkeit geboten, Bücher, Literatur kennen zu lernen. „Bücher lesen ist wie Treppen steigen“, zitiert Stegmann den populären Psychologen, Psychiater, Hirnforscher Manfred Spitzer; wenn es nicht geübt würde, verkümmere der entsprechende Körperteil. Lesen sei daher wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Über die lesenden Erwachsenen würden auch hier die Kinder erreicht. Und Begegnungen würden geschaffen im Raum der Bücherei – auch für die „Hauptkundschaft“, die Kinder. In ihrer Erwiderung dankt Susanne Hauser der Kirchengemeinde und – mit Blick auf Bürgermeister Rude – der weltlichen Gemeinde für die festen Zuschüsse zum Etat der Bücherei.

Und dann wird gespielt, gelacht, getobt, gegessen und getrunken – das Fest gefeiert. Zum Anziehspiel mischen sich in der zweiten Runde auch Stegmann und Rude mit zwei Müttern unter die Spielenden. Viel Applaus und Lachen begleitet die vier Erwachsenen beim Zählen der aus dem Kleiderberg gekramten und mehr oder weniger angezogenen Kleidungsstücke. Zum Highlight des Nachmittags reihen sich die Kinder anschließend in der Bücherei auf, jedes mit seinem Geld in der Faust. Zeit für die Tombola, die Tombola ohne Nieten. An den Fenstern entlang sind die Gewinne noch unter großen Tüchern verborgen. Den erstandenen Loszettel in der Hand wird es spannend. Große Augen suchen nach dem Abdecken die gezogene Nummer. Mit ihrem Päckle ziehen die Kinder – meist – zufrieden ab.

Noch mehr als eine Stunde haben sie Zeit für all die beliebten und einige neue weitere Spiele: das Mehltauchen, das Sackhüpfen, das Nudelnauffädeln. Die Mütter nützen währenddessen die Zeit, in den Kisten des Bücherflohmarktes zu gruschteln, sich in den Regalen Lesestoff zu suchen, sich auszutauschen. Etwa 3000 Bände stehen hier, geordnet nach Altersgruppen – bei Kinder- und Jugendliteratur – und Kategorien. Viel „schöne Literatur“ für Erwachsene sei in den Schränken zu finden, sagt Susanne Hauser. Aktuelles würde beschafft; auch Wünsche könnten angemeldet werden. Vorwiegend Schulkinder und häufig deren Eltern seien unter den zurzeit etwa 80 aktiven Lesern, registriert mit Name, Adresse, zugeteilter Ausleihnummer auf den Karteikarten der Registratur. Bestseller würden zur Öffnungszeit auf den Tischen in Raummitte ausgelegt; Stühle zum ersten Schmökern stehen bereit. Es entsteht keine Gebühr, auch keine Kosten bei überzogener Ausleihezeit. „Und wir sind unsere besten Kunden“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

Hintergrund

Seit 1988 existiert die Pfarrbücherei in Altheim. Lioba Schuler war die erste der Leiterinnen; ihr folgten nach und nach Clara Reiser, Elisabeth Buck, Rita Ott, Julia Graf, Martina Reck, Karin Hermanutz. Damals war der Raum der Bücherei sonntags nach dem Gottesdienst für eine Stunde geöffnet. Erst seit 2001, seit Susanne Hauser und Wiesia Schröter die Bibliothek übernommen haben, ist der Mittwoch Büchereitag. Der Bestand war anfangs gering und wurde stufenweise ausgebaut – durch Zukäufe aus dem Etat und Spenden. Die Bücher werden mit abwaschbarer Folie eingebunden, mit Stempel und Nummer versehen, in eine Kartei eingetragen und dort geführt. Als die Gemeinde Altheim Möbel „ausmistete“, kam die Bücherei zu einem Schreibtisch, Tischen und Stühlen, abschließbaren Rollschränken.