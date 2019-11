Pinguin Pokki sehnt sich nach Wärme

Zum Tag des Lesens weilten Manfred Mai als Erzähler und Martin Lenz an der Gitarre an der Grundschule Altheim, um den Schülern die Freude an Büchern und generell am Lesen zu vermitteln. Mit Interesse und vielen Fragen waren die Vorlesestunden für die Schüler ein interessanter und kurzweiliger Vormittag.

Manfred Mai besitzt als ehemaliger Lehrer die pädagogisch begründete Gabe, auf Kinder einzugehen und sie mit seinen Themen und Vorstellungen in seinen Bann zu ziehen. Bei ihm läuft nichts nach einem festgezurrten Schema. Von einer Figur aus wie etwa dem Pinguin Pokki entwickelt sich eine bunte Vorlesestunde, in der Fragen der Kinder ebenso Platz haben wie Martin Lenz mit Gitarre und Mundharmonika.

Neben der eingängigen Melodie lassen sich die Kinder sofort in den schmissigen Rhythmus mit einbeziehen. Erst später erfuhr man durch Fragen der Schüler, dass Martin Lenz der Schwiegersohn von Manfred Mai ist. Der Musiker komponiert die passenden Melodien zu den Texten, die seinem Schwiegervater aus dem Umfeld seines Lebens einfallen.

So auch bei Pokki, dem Pinguin. Ihm ist es in der Antarktis immer viel zu kalt. Im Wechsel lesen die beiden Gäste mit verteilten Rollen Mais Geschichte, in der plötzlich Pokkis Freundin Emilia auftaucht. Sie weiß, wo es Gegenden gibt, in denen es viel wärmer ist.

Reden, lesen, singen und lachen sind für Mai Punkte, mit denen man mit Kindern ins Gespräch kommen kann. Nach Fragen aus dem Kreis der Schüler stellte sich heraus, dass Manfred Mai als Opa auch seinen Enkeln Geschichten erzählt, dass Fußball immer noch ein Teil seines Lebens und er ein echter VfB-Fan ist. So wandelte sich die Lesestunde in Klasse 3 und 4 der Altheimer Schule in das spannende und amüsante Abenteuer: „Leonie ist verknallt.“ Die Zuhörer waren voll bei der Sache, zumal Martin Lenz den nächsten Song anstimmte: „Ich möchte dir was sagen, was niemand hören soll. Kennst du dieses Kribbeln auch?“

Schnell ging die Zeit an der Altheimer Grundschule vorbei, zumal Mai Geschichten schreibt, die vorwiegend auf Ereignissen in seinem Umfeld basieren. So kann er sich der gegebenen Situation in einem Klassenzimmer mühelos anpassenuch kleine Zuhörer ansprechen. Nicht umsonst fragte einer der Altheimer Schüler. “Wo kann ich deine Bücher kaufen?”