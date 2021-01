Trotz Corona sind Altheim 2020 einige große Projekte wie der Glasfaserausbau im Ortsteil Heiligkreuztal und Erschließungsmaßnahmen angepackt worden. Bürgermeister Martin Rude erwartet wieder ein arbeitsreiches Jahr für die Gemeinde.

Wie haben Sie das Ausnahmejahr 2020 erlebt?

Das Jahr 2020 verlief auch für mich etwas anders als erwartet. Ich habe nicht im Entferntesten daran gedacht, dass wir in solch eine Situation kommen könnten, uns über Monate in dieser Form einschränken oder dass wir uns in dieser Form Gedanken über unser Gesundheitssystem machen müssten. Persönlich habe ich aufgrund von weggefallenen Terminen Zeit hinzugewonnen, die ich mit der Familie und für meine Hobbys zu nutzen wusste. Die vergangenen Wochen und Monate haben mir auch nochmals verdeutlicht, welch hohe Lebensqualität wir in unserer Region haben.

Was hat trotz Corona gut in Ihrer Gemeinde funktioniert?

Die Corona-Thematik hat das Geschehen in unserer Gemeinde im zurückliegenden Jahr sehr stark geprägt und beeinflusst. Es sind aber trotzdem wieder zahlreiche Projekte angegangen und umgesetzt und damit die Gemeinde weiter vorangebracht worden. Beispielhaft möchte ich hier nur den Glasfaser-endausbau in Heiligkreuztal, die Baulanderschließungen aber auch den Erhalt unserer vorhandenen Infrastruktur (Karl-Wolf-Steg) nennen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in allen Bereichen der Gemeinde Tolles geleistet. Wir konnten in unserem Kindergarten und der Schule während der Pandemie ein maximales Angebot aufrecht erhalten. Die Vereine unterbreiteten Hilfsangebote. Vieles lief in diesem Bereich unkompliziert und zielorientiert sowie in Absprache der Verwaltung. Auf das Jahr können wird auch dankbar zurückblicken, weil wir trotz aller negativen Erfahrungen und Einschränkungen bisher in weiten Teilen noch glimpflich davongekommen sind. Dazu hat auch das umsichtige Handeln und Verständnis jedes Einzelnen beigetragen.

Welche Herausforderungen erwarten Sie und Ihre Gemeinde im neuen Jahr?

Es stehen wie jedes Jahr zahlreiche Projekte zur Umsetzung an. Darüber hinaus werden wir mit dem umgehen, was jeder Tag mit sich bringt. Auch die Corona-Thematik wird uns noch eine ganze Zeit begleiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das, was kommen wird, gemeinsam stemmen werden.

Wie wird das Jahr 2021 in Ihrer Gemeinde abseits von Corona?

Die Gemeindefinanzen sind nach wie vor geordnet und wir haben noch die notwendigen Handlungsspielräume. Die Vorhaben für das Jahr 2021 sind weitgehend gesetzt bzw. angestoßen. Daran werden wir in gewohnter Weise weiterarbeiten. Es wird wieder ein arbeitsreiches Jahr und ich freue mich auf die Umsetzung der Projekte. Langeweile kehrt sicher keine ein.

Was möchten Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern in dieser schwierigen Zeit mit auf den Weg geben?

Die Einschnitte durch die Pandemie sind und waren gravierend. Es nützt aber nichts, die Situation zu beklagen, in der wir uns befinden, oder im Nachhinein politische Entscheidungen zu kritisieren. Vielmehr ist es wichtig Vertrauen zu haben, mit Zuversicht nach vorne zu schauen und den Fokus auf ein baldiges Aufleben des sozialen Lebens und den so wichtigen persönlichen Austausch zu richten.

Auf was freuen Sie sich persönlich, wenn die Krise irgendwann überwunden ist und wir wieder zur Normalität zurückgekehrt sind?

Ich vermisse die vielen persönlichen Kontakte. Daher freue ich mich auf den Tag, an dem wieder „Normalität“ eingekehrt ist und lasse mir dann sicher auch beim einen oder anderen Anlass in froher Runde ein Weizenbier schmecken.