Niko Schäfer neuer Vorsitzender

Einen generellen Wechsel in der Vorstandschaft des FV Altheim gab es bei dessen Jahreshauptversammlung. Niko Schäfer als bisheriger Jugendleiter wurde zum Vorsitzenden gewählt, Jürgen Zoll als langjähriger Leiter des Vereins zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Sportlich gesehen wurde im Bericht des Vorsitzenden Jürgen Zoll des Geschäftsjahres 2017 mit dem endlich erreichten Aufstieg in die Landesliga der absolute Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des FV Altheim verzeichnet. Bedeutsam waren auch die Feier des 90-jährigen Vereinbestehens zusammen mit der Beteiligung am Bürgerball, mit dem Beach-Volleyballturnier, mit Gerümpel- und Jugendturnier und weiteren Veranstaltungen im neuen Sportheim. Mit Fußball, Turnen und Tanz und Fitness können alle drei Abteilungen des Vereins auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zusammen mit dem Dank an die „HV-Damen“ konnte Jürgen Zoll als Fazit eines erfolgreichen Jahres und langjährigem Engagement für den Verein den Vorsitz getrost in jüngere Hände übergeben. Niko Schäfer als bisheriger Jugendleiter übernimmt nun den Vorsitz des gesamten FV Altheim. Ihm liegt die Pflege des Geschaffenen sehr am Herzen, er will sich für die Fertigstellung der Außenanlagen einsetzen, möchte gern einen Spielplatz mit Grillstelle errichten und vor allem auch den Nachwuchs des Vereins fördern. Dafür wurde ihm die Unterstützung der anderen Verantwortlichen im Verein zugesagt.

Von 2004 bis 2018 prägte Jürgen Zoll als Vorsitzender wesentlich die Geschicke des FV Altheim. Ab 2005 wurde ein Großteil der Bandenwerbungen erneuert, neue Sponsoren und damit regelmäßige finanzielle Unterstützungen für den Verein gefunden. Mitgliedsbeiträge wurden mehrmals angepasst, viele Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde, aber auch ein Gelöbnis der Bundeswehr durchgeführt, zwischen 2012 und 2015 das neue Vereinsheim fertiggestellt. Im Jahr darauf kamen Bau und Fertigstellung der Außenanlagen mit großem Parkplatz dazu.

In 14 Jahren Zoll wurden im Turnen viele Titel bis zur Württembergischen Meisterschaft errungen, im Fußball 2010 der Aufstieg in die Bezirksliga und über die Meisterschaft 2017 in die Landesliga geschafft. 2014 bildete man eine Spielgemeinschaft mit dem SV Andelfingen, von der beide Vereine profitieren. Zusammen mit der Gründung der Abteilung „Tanz & Fitness“ im Jahr 2017 hat der Verein derzeit eine Größe von etwa 760 Mitgliedern erreicht, davon fast 300 Kinder und Jugendliche im Alter von eins bis 18 Jahren. Für dieses außergewöhnmliche Engagement wurde Jürgen Zoll unter lang anhaltendem Beifall der Anwesenden zum Ehrenvorsitzenden des FV Altheim ernannt.

Nach den durchweg positiven Berichten vom Bereich Fußball durch Edgar Ocker und Florian Geiselhart, von Gabi Wormser von der Turnabteilung, Marion Spies von der Abteilung Tanz und Fitness und Kassier Florian Thuro empfahl Bürgermeister Martin Rude der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft, was auch einstimmig erfolgte. Der FV Altheim befinde sich derzeit in einer Hochphase, meinte Rude.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Sandra Musch als Schriftführerin, Renate Strang als Abteilungsleiterin Turnen und Jürgen Huber als Beisitzer in ihren Ämtern bestätigt. Stefan Locher ergänzt nun Timo Reck, Florian Geiselhart wird neuer Abteilungsleiter und Matthias Reck neuer Jugendleiter im Bereich Fußball.