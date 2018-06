Voll besetzt war der ehemalige Mehrzweckraum im jetzigen Dorfgemeinschaftshaus Heiligkreuztal, als die abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen in einer Feierstunde gewürdigt wurden und das Haus seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Der neue Raum könnte Ausgangspunkt auch für neue Impulse im Leben des Ortes sein.

Nach der Fertigstellung des Bauhofs mit Gemeinschaftsraum in Altheim konnte die Gemeinde ein neues bauliches Großprojekt erfolgreich und unfallfrei zum Abschluss bringen. Nach rund einjähriger Bauzeit erstrahlt nun der einstige Gymnastik-raum der Schule in neuem Glanz. Zu der Feierstunde anlässlich der Einweihung galt der besondere Gruß von Bürgermeister Martin Rude vor allem Pfarrerin Gudrun Berner und Pfarrer Heinrich-Maria Burkard, Architekt Guido Vogel, Norbert Wäscher als Vorgänger im Amt und allen Handwerkern, die sich mit ihrer Arbeit am Bau verdient gemacht haben.

„Erbaut als Teil des Schulkomplexes in Heiligkreuztal Mitte der 60er-Jahre, erfuhr der Raum in den folgenden fünf Jahrzehnten wechselhafte Zeiten seiner Nutzung“ stellte Bürgermeister Rude in seinem kurzen geschichtlichen Rückblick fest. Zeitweise gemietet von der Stefanusgemeinschaft, benutzt als Notunterkunft für Aus- und Übersiedler, aber auch seit Jahren als Übungs- und Proberaum für sportliche und musische Aktivitäten und nun Herberge für die Tagesbetreuung von Senioren durch den Bürgerverein, erlebte der Raum auch Zeiten ohne sinnvolle Nutzung. Auftretende Mängel am Bauwerk und eine dringend notwendige energetische Sanierung machten die nun abgeschlossene Baumaßnahme unumgänglich. Durch Zuschüsse von insgesamt 185 000 Euro aus verschiedenen Fördertöpfen und der Hoffnung, die vom Architekturbüro Vogel anvisierte Kostenschätzung von 460 000 Euro einhalten zu können, entschloss sich der Gemeinderat, das Bauprojekt in Angriff zu nehmen.

Rudes Dank galt dem Architekten und allen Handwerkern für die erbrachten Leistungen, aber auch den Anwohnern für das Erdulden mancher Unannehmlichkeiten, die ein größeres Bauwerk eben so mit sich bringt. Besondere Anerkennung galt Peter Hofmann, der ein Kreuz schnitzte und spendete, das gesegnet im Flur des Hallenbereichs seinen Platz finden wird. „Die hellen, freundlichen Räumlichkeiten sollen mit den Möglichkeiten ihrer Nutzung ein weiterer Impuls für das zukünftige Miteinander der Heiligkreuztaler Bürgerschaft und darüber hinaus werden“ betonte Rude.

Außenbereich neu gestaltet

Architekt Guido Vogel skizzierte wesentliche Elemente in der Gestaltung des neuen Mittelpunkts in Heiligkreuztal. Bereits vor zehn Jahren wurden Foyer und Toiletten, nun der Saal mit den dazugehörenden Funktionsräumen saniert. Der Saal erhielt einen Notausgang, neue Fenster, Wärmedämmung, Flachdachabdichtung, Fußbodenheizung, Blitzschutz und Energiesparmaßnahmen stehen für zukunftsgemäße Sanierung. Die Küche mit Essens- und Getränkeausgabe grenzt nun direkt an den Saal, der Außenbereich wurde auch durch das Anlegen eines Parkplatzes neu und ansprechend gestaltet. Die Gesamtnutzfläche beträgt 240 Quadratmeter, die Hälfte davon wird dem Saal zugerechnet. „Mein Dank gilt neben den Handwerkern und dem Altheimer Bauhof vor allem Bürgermeister Rude und dem gesamten Rathausteam für die erneut vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit“, betonte Vogel.

In ökumenischem Verständnis nahmen Pfarrerin Gudrun Berner und Pfarrer Heinrich-Maria Burkard die kirchliche Segnung der Räume vor. Psalmworte mit der Bekräftigung, dass im Hause des Herrn viele Wohnungen bestehen, leiteten über zu der Feststellung, dieser neue Raum soll ein Ort sein, wo Menschen gerne herkommen und gute vorhandene und auch neue Beziehungen pflegen.

Den offiziellen Teil der Feierstunde umrahmte der Münsterchor Heiligkreuztal mit passenden Weisen. Sie reichten von „Wir lieben sehr im Herzen“ aus dem 17. Jahrhundert über das gern gehörte Madrigal „Erlaube mir feins Mädchen“ bis zu Irischen Segenswünschen. Danach kümmerte sich die Feuerwehr Heiligkreuztal den ganzen Nachmittag über vorbildlich um das leibliche Wohl der vielen Besucher.