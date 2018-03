Neue Ideen für Gestaltung eines Konzerts

Neben dem Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr stand beim Liederkranz Altheim in seiner Jahreshauptversammlung das erste Konzert im Mittelpunkt, das die neue Chorleiterin Melina Grabert am 12. Mai mit neuen Ideen versehen möchte. Der außerordentlich gute Probenbesuch des Männerchors bietet die Grundlage für deren Umsetzung.

Mit der Begrüßung der Sänger und Ehrenmitglieder sowie der Sängerfrauen eröffnete Vereinsvorsitzender Hans-Werner Münch die ordentliche Jahreshauptversammlung für den Liederkranz Altheim. Ein herzliches Willkommen galt Bürgermeister Martin Rude und den Vertretern der örtlichen Vereine.

Das diesjährige Totengedenken galt besonders Ehrensänger Georg Schölldorf, der über 60 Jahre lang als Stimmführer im ersten Bass als Vorbild für Generationen von Sängern geschätzt und geachtet wurde.

Nachdem Schriftführer Georg Schuler das Protokoll der Jahresversammlung 2017 verlesen hatte, lenkte sich das Interesse auf die Aktivitäten im abgelaufenen Vereinsjahr. Schuler berichtete von sechs öffentlichen Auftritten weltlicher und kirchlicher Art. Das Konzert 2017 sei ein gelungener Abschluss der Chorarbeit mit Anja Brosi gewesen. Auch die Organisation des Kreisjugendchortages im Landkreis Biberach in der Festhalle Altheim sei mit Lob von öffentlicher Seite bedacht worden.

Karl-Heinz Hartmann als Verwalter der Finanzen des Vereins konnte zwar von erfreulichen Einnahmen bei Konzert und Kreisjugendchortag berichten, dennoch schloss das Jahr auf Grund feststehender Verpflichtungen aufs Neue im negativen Bereich.

Auch Sprach- und Stimmbildung

Im Herbst 2017 hat Melina Grabert als ihre erste Dirigentenstelle die Leitung beim Liederkranz Altheim übernommen. In ihrem ersten Auftritt bei einer Generalversammlung betonte sie, dass sie sich im Kreis des Männerchores gut aufgenommen fühle. Mit eigenen Ideen möchte sie auch durch Sprach- und Stimmbildung die Freude an der Musik im Chor erhöhen. Dazu könnte sie sich einen Probetag oder separate Bildungsphasen der einzelnen Chorstimmen vorstellen. Sie sieht ihrem ersten Konzert mit dem Chor positiv entgegen. Als Lehrerin an der Conrad-Graf-Musikschule Riedlingen möchte sie Schülerinnen ihrer Violinklasse in das Konzertprogramm mit einbeziehen, und auch auch die Gitarrenklasse von Heidi Schiller soll in den Abend mit eingebunden werden.

Vorsitzender Hans-Werner Münch zeigte sich auch bei der Versammlung erfreut, dass der Wegzug von Anja Brosi durch die Zusage von Melina Grabert nahtlos überwunden werden konnte. Neben der Konzentration der Sänger beim Jahreskonzert 2017 bedankte er sich bei allen Helfern für den reibungslosen Ablauf des Abends ebenso wie beim Kreisjugendchortag, wo es galt, mehr als 200 Jugendliche und 50 Begleiter zeitnah mit Essen und Getränk zu versorgen. Einer der Sorgenpunkte des Vorsitzenden beinhaltet die aus verschiedenen Gründen gesunkene Zahl der Vereinsmitglieder. Umso mehr seien Solidarität und Kameradschaft gefordert. Nur mit einem positiven Vereinsbild könne man neue Sänger werben. Das Konzert am 12. Mai in der Festhalle solle den sängerischen Höhepunkt des Vereinsjahres 2018 darstellen.

Schriftführer Georg Schuler hatte, akribisch wie gewohnt, den Singstundenverlauf zusammengestellt. Er berichtete von 28 abgehaltenen Chorproben mit einem bemerkenswert guten Probenbesuch von durchschnittlich 88,4 Prozent, was einer Steigerung von 6.,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gleichkommt und den höchsten Probenbesuch bedeutet seit ein Sängerheft geführt wird. Spitzenreiter mit 93,8 Prozent ist erneut der erste Tenor. Helmut Kugler, Georg Schuler, Frieder Buck, Erwin Grathwohl, Gerold Auchter und Erwin Götz haben lückenlos alle Proben besucht.