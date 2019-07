Neue Bäume ersetzen gefällte Birken

Der FV Altheim gehört zu den 23 glücklichen Gewinnern, die mit Hilfe der Aktion „Engagieren und Kassieren“ des Kreissparkasse Biberach und der Schwäbischen Zeitung Aktionen finanzieren können, die unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ökologische Projekte vorantreiben. Dazu gehören neue Laubbäume auf dem Sportgelände Altheim.

Im Oktober 2018 wurden am Spielfeldrand des Altheimer Sportplatzes mit Genehmigung des Gemeinderats mehrere Birken gefällt, die eine Verletzungsgefahr für Spieler und Zuschauer darstellten. Dabei hat der Verein zugesagt, als Ersatz neue Bäume zu pflanzen. Dies war für Julia Buck als zweiter Vorsitzenden des FV Altheim der Grund, sich bei der Aktion „Engagieren und Kassieren” der Kreissparkasse und der Schwäbischen Zeitung um eine finanzielle Mithilfe zu bewerben.

Als Filialdirektor der Kreissparkasse Riedlingen überreichte nun Matthias Reichelt auf dem Altheimer Sportgelände einen Scheck über 1000 Euro, den Vereinsvorsitzender Niko Schäfer freudestrahlend in Empfang nahm. Eine ganze Reihe von Rentnern, die sich an der Baumaktion beteiligt haben, waren zu der kurzen Feierstunde gekommen. An sie gewandt führte Reichelt aus: „Ohne viele Helfer funktioniert ein Verein nicht. Es ist fänomenal, wie das Sportgelände des FV Altheim ein rundum gutes und positives Bild abgibt.” Eine gesunde Infrastruktur bezeichnete er auch als eine der Grundlagen für die sportlichen Erfolge eines Vereins. Mit seiner Bewerbung habe der Verein mit dem Bemühen auf Nachhaltigkeit eine der Grundideen der Aktion angestrebt. Heute sehe man bereits die ersten Erfolge der geplanten und in die Tat umgesetzten Bewerbung.

Reichelt zeigte sich ebenso beeindruckt vom Sportheim und der gesamten Spielfeldanlage wie auch von den neu gesetzten Zuschauerbänken und der kindgerechten vielseitig ausgestalteten Spielplatzanlage. Vereinsvorsitzender Niko Schäfer griff dieses Lob auf und dankte der Kreissparkasse herzlich für den finanziellen Bonus. Unlängst sei eine automatische Bewässerungsanlage für das neue Spielgelände installiert worden, doch die Aktion, neue Bäume zu setzen, gelte auch dem Ziel, dass in etlichen Jahren die Jugendlichen unter deren Schatten trainieren können. Schäfers Dank richtete sich jedoch auch die anwesenden Rentner, ohne deren tatkräftige Unterstützung die Aktion „Baumfällen, Meterholz sägen, Reisig entsorgen, Wurzeln fräsen, Bänke setzen, Bäume pflanzen, mit Betonwaschplatten umranden” hätte nie geschultert werden können. Durch die neuen in einer Reihe stehenden fünf Bäume erhalte das Sportgelände auch eine sichtbar optische Aufwertung.