Nach Sturmschäden: Münstertürmchen erhält Notsicherung

Andrea Nestle ist neue General Managerin des Ferienparks Allgäu. Das teilt der Tourismuskonzern Center Parcs am Dienstagmittag mit. Die 47-Jährige übernimmt demnach zum 1. Mai die Leitung der Anlage in Leutkirch. Sie folgt auf Christoph Muth, von dem sich Center Parcs bereits vor einiger Zeit getrennt hatte (SZ berichtete).

Andrea Nestle hat laut Mitteilung langjährige Erfahrung in der Hotellerie vorzuweisen. So habe sie in den letzten Jahren „für diverse internationale Häuser“ gearbeitet und bekleidete zuletzt die Position des ...