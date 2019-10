Museum und Marstall

2018 stand eine Führung zu den Kunstwerken in Altheim auf dem Programm der Volkshochschule Donau-Bussen. Eine ganze Reihe davon wurden von Josef Henselmann und seinem Enkel Josef Alexander Henselmann geschaffen. Am Samstag, 19. Oktober, bietet die Außenstelle eine Führung durch das Museum in Laiz an, das Josef Henselmann und seiner Frau, der Malerin Marianne Henselmann, gewidmet ist.

Marianne Henselmann war Schülerin von Karl Caspar und ihre ausdrucksstarken Blumenbilder sind zum Beispiel im Riedlinger Krankenhaus zu sehen. Untergebracht ist es in einem der ältesten Gebäude von Laiz, dem unter Denkmal stehenden Siechenhaus. In drei Räumen können rund 60 Plastiken in Bronze, Holz, Gips, Stein und Keramik des Bildhauers betrachtet werden, dazu etwa 35 Ölbilder seiner Frau. Josef Henselmann, der in Laiz aufgewachsen ist, hat bedeutende Werke geschaffen, so den Rinderbrunnen in München oder die Hochaltäre in Passau und Augsburg. Der Brunnen vor dem Landratsamt in Biberach, die Schutzmantelmadonna vor dem dortigen Krankenhaus, die Madonna im Riedlinger Krankenhaus stammen ebenfalls von ihm, auch auf dem Bussen ist er vertreten. In Altheim hat er sich mit dem Storchenbrunnen, der Mariensäule, dem Heiligen Martin im Gänsestall, dem Wappenbiber, in Heiligkreuztal mit der Anna-Selbdritt-Gruppe und in Waldhausen mit dem Heiligen Wendelin verewigt.

Geführt werden die Kunstinteressierten von Enkel Josef Alexander Henselmann, der ebenfalls Bildhauer geworden ist. Seiner Kunst kann man zum Beispiel im „Christophorus“ am Ortsausgang von Altheim begegnen. Er schenkt nach dem Museumsbesuch in Laiz noch Einblick in den Marstall in Krauchenwies, den er erworben und zusammen mit seinem Sohn Maximilian, einem Architekten, saniert hat. Der Marstall wurde 1789 unter Anton Aloys von Hohenzollern-Sigmaringen gebaut. Dem Einfluss seiner Frau Amalie Zephyrine sind wohl die französischen Stilmittel zu verdanken. Vieles ist noch im Original erhalten.

Die einstigen Pferdeställe wurden in den 1950er-Jahren als Turnstätte genutzt, später dienten sie als Produktionsstätte. Heute hat Josef Alexander Henselmann ein Atelier darin eingerichtet. Aktuell arbeitet er dort an den maßstabsgetreuen Skizzen für die Sigmaringerdorfer Kirchenfenster, worüber die Schwäbische Zeitung berichtet hat. Auch darüber wird er Auskunft geben. Zudem zeigt der Künstler, der die Reliefbüste von Papst Benedikt in der Frauenkirche in München und monumentale Glasobjekte am Münchner Flughafen zur Geschichte der Luftfahrt gestaltet hat und neben Kunstwerken in Altheim auch den Ulrika Nisch-Brunnen in Uttenweiler oder den Dorf-Brunnen in Reutlingendorf, neben eigenen Bildern kleine, auch moderne Skulpturen aus seiner Werkstatt.