Motorradfahrer wird leicht verletzt

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag kurz nach dem Ortsschild in Altheim ist eine Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Der Mann fuhr gegen 14.30 Uhr in einer Gruppe mit anderen Motorradfahrern auf der L 277 von Andelfingen nach Altheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er kurz hinter dem Ortsschild von der Straße ab und in den Grünstreifen neben der Straße, wo er dann in einem kleinen Graben stürzte und liegen blieb. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Motorradfahrer, auch die Polizei war vor Ort.