Der Beginn der Instand- und Sanierungsarbeiten am bestehenden Mehrzweckraum in der ehemaligen Gymnastikhalle Heiligkreuztal rückt in greifbare Nähe. Entkernung und Heizung bilden die ersten Punkte eines sinnvollen Vorgehens.

Der Mehrzweckraum in der ehemaligen Gymnastikhalle gehörte einst zur Schule in Heiligkreuztal. Seit Jahren wird sie vor allem im sportlichen Bereich genutzt und dient gleichzeitig als Übungsraum für den Münsterchor Heiligkreuztal. Jede Woche nutzt der Bürgerverein Altheim an zwei Tagen den Raum für sein gut frequentiertes Angebot, pflegebedürftige Senioren der Gemeinde zu betreuen.

Nun stehen Instandhaltung und energetische Sanierung des Raums an. Das Planungsbüro Guido Vogel, Langenenslingen, hat verschiedene Gewerke für die notwendigen Abbruch- und Entkernungsarbeiten ausgeschrieben. Der Altheimer Gemeinderat erteilte in seiner jüngsten Sitzung dem günstigsten von insgesamt fünf Bietern den Auftrag. Dabei handelt es sich um die Firma Stoermer aus Heiligkreuztal, die die Arbeiten für rund 28800 Euro übernimmt. Das teuerste Angebot lag bei über 40000 Euro.

Die Verwaltung hat sich noch einmal mit den verschiedenen Möglichkeiten der Heizung für die energetische Sanierung dieses Raums auseinandergesetzt. Nach einer Besichtigung vor Ort ist es möglich, vier Röhrenheizkörper an den Stirnseiten des Raums oder eine Fußbodenheizung zu installieren. Nach Erörterung der verschiedenen Möglichkeiten unter Berücksichtigung von Leistungsfähigkeit und Variabilität hat man sich für die Fußbodenheizung entschieden. Das Planungsbüro Vogel wurde mit der Fortführung beauftragt.

Mit dieser Vergabe und dem Beschluss sind die formalen Voraussetzungen für eine Zuschussgewährung erfüllt. Nur mit dem Eingang der erhofften finanziellen Unterstützung kann die gesamte Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden.