Bestens gerüstet kann Marcel Marschall aus Heiligkreuztal das Fünf-Sterne-Turnier in Stuttgart in Angriff nehmen. Ab Donnerstag erwartet den 27-Jährigen als Teilnehmer in der Großen Tour die Weltelite mit diversen Olympiasiegern, Welt- und Europameistern in der Schleyer-Halle.

In der Landeshauptstadt wird er sicherlich wieder auf seine internationale Garde der Spitzenpferde zurückgreifen können, wie am vergangenen Wochenende beim Vier-Sterne-Turnier im slowakischen Samorin. Ein Abwurf verhinderte den Einzug ins Stechen im gut dotierten Großen Preis. Dennoch konnte der 147. der Weltrangliste auf seiner belgischen Stute Fenia van Klapscheut den neunten Platz belegen.

Zuvor gab es im „kleinen“ Großen Preis über 1,45 Meter hohe Hindernisse einen beachtlichen zweiten Platz auf Cassius van de Smis, mit dem er schon vor Wochenfrist den Großen Preis in Sauldorf-Boll für sich entscheiden konnte. In einem weiteren schweren Springen ritt Marschall auf Crystal sogar zum Sieg. Auch schon bei der Marokko-Tour Ende Oktober in drei Städten, darunter die Hauptstadt Rabat, waren Marcel Marschall und seine Pferde bestens in Form. Allein sieben Mal erreichte er vordere Platzierungen in den wichtigen Weltranglistenspringen.