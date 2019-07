Münster versprüht einladenden Charakter

Im Münster und der Klosteranlage Heiligkreuztal spürt Bischof Gebhard Fürst auch nach 700 Jahren noch den Geist der Spiritualität wehen, aus dem die Zisterzienserinnen ihr gottgeweihtes Leben ausrichteten. Hochamt am Vormittag, Führungen den ganzen Tag über und gelöstes Zusammensein im Herrengarten prägten die dem Leben zugewandte Verbindung am Festtag.

„In Heiligkreuztal wird man empfangen, Geist und Seele werden erschlossen“ betonte Bischof Gebhard Fürst in seiner Predigt. Nach dem feierlichen Einzug in das Münster, das die vielen Pilger kaum fassen konnte, mit Pfarrer Heinrich-Maria Burkard als Kozelebranten, den Diakonen Erik Thouet und Alfred Fraidling und einer großen Schar Ministranten legte der Bischof das altehrwürdige Lied „Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land“ aus dem Jahr 1875 seiner Predigt zugrunde. Der Besucher empfinde das Münster, vor 700 Jahren als St. Anna-Kirche erbaut, heute als hellen, hohen Raum. Das Lied und die Kirche scheinen eine Art herrschaftrlichen Triumph ausdrücken zu wollen, in Wirklichkeit seien Münster und Kloster einladend und angenehm. „Gottesdienstbesucher erleben eine liebensürdige Kirche, die das Herz weit macht inmitten der alltäglichen Sorgen.“ Das Kloster, so der Bischof, sei stets ein Zeugnis der Glaubenskraft gewesen, erhebend, verzaubernd, nicht beengend. In Münster und Klosteranlage sei die Leichtigkeit des Seins eingeboren, entstanden aus dem Glauben und der Spiritualität der Zisterzienserinnen. Dazu passe die hochgotische Architektur des Kirchenraums mit dem Fenster an der Ostseite, das nie zerstört wurde und den Blick nach oben zieht. „Kunstwerke und Szenen des Glaubens seit der Schöpfung verbinden sich in diesem Klosterkomplex.“ Wenn man den Kreuzgang durchschreite und die Außenanlagen betrachte, so strahle Kirche und Anlagen eine Art Geistlichkeit aus, die seinesgleiches anderswo suche. Die glänzende Strahlkraft umriss der Bischof: „Wir essen das Brot, aber wir leben vom Glanz, der hier aufstrahlt.“ Zisterzienserinnen hätten hier gelebt, gebetet, meditiert und Gemeinschaft gesucht nach der Ordensregel des heiligen Benedikt: „Ora et labora“ mit der Versenkung in Gottes Liebe. Obwohl daraus Kloster und Münster hervorgegangen seien, hätten die Nonnen kein weltfernes Leben gelebt. Die Fürsorge für viele Menschen in der Region, auch auf medizinischem Gebiet, würden Zeugnis davon geben, dass die Zisterzienserinnen heiltuend wirkten in der Verwirklichung der Barmherzigkeit Gottes. Dies komme auch in der Johannesminne im Alterraum des Münsters zum Ausdruck. Der Geist der Zisterzienserinnen lebe heute fort in den vielen Einrichtungen des Klosters, nicht nur als Ausbildungszentrum der ständigen Diakone. „Glanz und Segen von ora et labora strahlt auch nach 700 Jahren aus den vielfältigen Einrichtungen des Klosters in den menschlichen Gebärden von heute,“ betonte der Bischof, „in Heiligkreuztal wird man empfangen, Geist und Seele werden erschlossen.“

Mit „Trumpet Voluntary“ und „Trumpet Tune and Air“ von Henry Purcell gestaltete der Musikverein Altheim mit strahlenden Klängen Einzug und Auszug der Geistlichen und der großen Minstrantenschar. Der Münsterchor Heiligkreuztal jubilierte mit Norbert Feifels „Ehre sei dir, Herr“, und „An diesem Tag“ von Lorenz Maierhofer, bereicherte aber auch mit der gesungenen Fassung von Purcells „Trumpet Tune and Air“ und einem Ave Maria von Mozart den feierlichen Gottesdienst.

Danach war für die Besucher des Anna- und Klosterfests 2019 vieles vorbereitet: Heiligkreuztaler Vereine luden unter der Klängen des Musikvereins Altheim mit Anja Kopf am Pult zum Mittagessen im Herrengarten ein, auch wenn gerade zu dieser Zeit des Himmels Schleusen sich mächtig öffneten, es gab Kaffee und Kuchen mit frohem Spiel der Altheimer Jugendkapelle mit Vinzenz Jochum, großen Anklang fanden Führungen und Ausstellungen samt dem originellen Angebot des Heiligkreuztaler Fördervereins mit Gläsern, Nudeln und Briefmarken und vieles mehr, bis eine gut besuchte Marienvesper mit der Hausschola das Jubiliäumsfest offiziell abrundete.