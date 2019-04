Die Turnerinnen des FV Altheim sind in Tettnang mit den oberschwäbischen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften der Pflichtstufen in die diesjährige Wettkampfsaison gestartet. Mit dem Gewinn der oberschwäbischen Meisterschaft kehrte Lara Kocher vom Wettkampf zurück.

In den verschiedenen Altersklassen ab sieben Jahren zeigten in Tettnang insgesamt 257 Mädchen aus 16 Vereinen des Turngaus Oberschwaben, was sie an den Geräten Sprung, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken und Boden können.

Von den 18 teilnehmenden Altheimer Mädchen gelang besonders Lara Kocher ein starker Wettkampf, und sie landete zurecht am Ende auf dem ersten Platz der Altersklasse 13 Jahre.

Ihren allerersten Wettkampf bestritt Malin Selig in der Altersklasse sieben Jahre. Sie überzeugte vor allem mit sauber geturnten Übungen und freute sich am Ende über den 6. Platz und die damit verbundene Qualifikation für das Bezirksfinale Süd des Schwäbischen Turnerbundes. Hier werden Lara und Malin Anfang Mai in Bingen um die Startplätze für das württembergische Landesfinale kämpfen.

Die weiteren Ergebnisse der Altheimer Mädchen: AK 7: 11. Miriam Hartok, AK 8: 11. Sophia Geiselhart, 30. Jana Michel, AK 9: 14. Leni Wahl, 36. Maja Locher, AK 10: 27. Emma Scheit, 34. Jule Heiß, AK 11: 12. Lenja Selig, 14. Kira Schefold, 19. Emma Zoll, 20. Romy Geier, 31. Jana Strahl, AK 12: 10. Jule Wahl, 11. Amelie Klaiber Poyatos, 18. Franziska Seiferling, AK 14+: 12. Annike Locher