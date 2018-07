Löschwasser aus dem Supermarkt

Größeres Unglück hat am Donnerstagmorgen ein Autofahrer zwischen Altheim und Waldhausen verhindert. Als der Mann aus Mengen an dem Feldkreuz am Wegesrand vorbeifuhr, bemerkte er, Qualm und Feuer. Eine brennende Kerze hatte den Fuß des Kreuzes in Brand gesetzt. Der Mann trat auf die Bremse, schnappte sich zwei Mineralwasserflaschen, die er im Auto dabei hatte, und rückte dem Feuer zu Leibe. Allerdings wollte der Brand nach drei Litern Wasser noch nicht klein beigeben. Es qualmte weiter. So setzte sich der Helfer in sein Auto, fuhr in den nächsten Discounter und besorgte zwei Sixpack Wasser. Damit kühlte er das Holzkreuz, bis die Feuerwehr eintraf. Die war von einer Rollerfahrerin alarmiert worden, die den Brand ebenfalls bemerkt hatte. Den Rest erledigten die sechs Feuerwehrmänner aus Altheim. Dank des aufmerksamen Autofahrers konnte Schlimmeres verhindert werden – bei dem trockenen Wetter hätte sich das unter Umständen zu einem Flächenbrand ausweiten können.